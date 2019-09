Meno tasse o più spesa? Quali politiche servono di più alla crescita

Landini : Meno tasse sul lavoro e piano per investimenti : Landini: meno tasse sul lavoro e piano per investimenti."Ci voleva finalmente un governo, dopo tanto tempo perso, 14 mesi di campagna elettorale

Governo : Conte - ‘seria riforma fiscale per Meno tasse e lotta evasione’ : Roma, 2 set. (AdnKronos) – “Una seria riforma fiscale che porti a ridurre le tasse e a contrastare efficacemente l’evasione”. Lo ha detto Giuseppe Conte in diretta Fb. L'articolo Governo: Conte, ‘seria riforma fiscale per meno tasse e lotta evasione’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Rientro in Italia con Meno tasse : tutti i bonus dai cervelli al Sud : Non solo Rientro dei cervelli, ma frontiere fiscali aperte – e soprattutto convenienti – per tutti i lavoratori. E'

Manovra Lega : Meno tasse e pace fiscale : 16.20 "tasse ridotte al 15% per milioni di lavoratori italiani, pace fiscale con Equitalia per milioni di Italiani, nessun aumento dell'Iva ma riduzione delle tasse sulla casa. La nostra Manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perder tempo per salvare la poltrona". Così il leader della Lega, Salvini, sulla sua pagina Facebook.

Meno tasse per chi adotta un cane : nel comune di Rose sconti fino a 250 euro sulla Tari : L'amministrazione comunale di Rose, comune del cosentino, ha lanciato un'iniziativa per far adottare ai cittadini i cani presenti nelle strutture comunali. Chi adotterà un cane pagherà Meno tasse: in particolare gli sconti varranno sulla Tari e permetteranno di risparmiare fino a 250 euro l'anno.\\Ci sono casi in cui adottare un cane conviene ancora di più. Non solo per la compagnia che il cucciolo può fare, per l’amore verso gli animali e ...