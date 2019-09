Spoiler Uomini e Donne | Javier escluso dopo una segnalazione | si sentiva con un' altra

Uomini e donne - Spoiler Over : l'ex di Guarnieri esce piangendo dallo studio : Continuano le registrazioni del trono Over di Uomini e donne che vedremo in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 16 settembre. Stando alle anticipazioni riportate dal sito 'Il vicolo delle news' e riguardanti la registrazione dello scorso 7 settembre, veniamo a sapere che Ida Platano sarà nuovamente in crisi per l'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, tanto da dOver abbandonare in lacrime lo studio di Maria De Filippi rifugiandosi in bagno. Da ...

Uomini e Donne - Spoiler seconda puntata : Ida in lacrime e la Galgani come Monroe : Sta per tornare Uomini e Donne, il noto programma che andrà in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:45 su Canale 5. Il dating show più seguito d'Italia è condotto come sempre da Maria De Filippi e verrà trasmesso a partire da lunedì 16 settembre. Prima di andare in onda, però, le anticipazioni che circolano sul web annunciano già molti colpi di scena. In particolare, a far discutere sono i cavalieri e le dame del ...

Spoiler Uomini e Donne - Barbara De Santi ritorna e litiga con Gemma : Barbara De Santi ritorna a Uomini e Donne. Ad annunciarlo è stata la dama stessa attraverso la pubblicazione su Instagram che la ritrae all'interno dei camerini degli studi Elios della conduttrice Maria De Filippi. Particolarmente sorridente, Barbara indossa un abito di colore bianco in cui la rivedremo dalla prima puntata del trono over. La donna esordisce sul web con la seguente didascalia all'immagine: "Passeggiando per i corridoi di ...

Uomini e Donne - Spoiler 1^ puntata Over : la Galgani e Ida single - Sossio e Ursula ospiti : Ieri, venerdì 30 agosto, è stata registrata la prima puntata della nuova stagione del Trono Over: come riportano le anticipazioni di "Vicolo delle News", in studio non sono mancati scontri, liti e dolci annunci. Gemma Galgani e Ida Platano sono ancora alla ricerca dell'anima gemella, mentre Pamela Barretta non ha mandato giù la frequentazione tra il suo ex Stefano e Noel. ospiti della registrazione sono stati Sossio e Ursula, e Jara e Nicola: ...

Spoiler Uomini e Donne : ritorna Gemma ed è subito lite con Barbara sulla 'pensione' : Uomini e Donne sta per riaprire ufficialmente i battenti con la nuova edizione del dating-show che dovrebbe tornare in onda su Canale 5 a partire da lunedì 16 settembre alle 14:45. In questi giorni sono state registrate le prime puntate del programma: ieri pomeriggio, 30 agosto, sono tornati in studio i protagonisti del Trono Over, capitanati dalla dama torinese Gemma Galgani, ormai diventata una delle protagoniste indiscusse del programma dei ...

Uomini e Donne - Spoiler 1^ puntata : ospiti Ilaria - Massimo - Katia e Vittorio di Temptation : Come capita ormai ogni anno da qualche tempo, le prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne sono dedicate anche a Temptation Island e a quello che è successo alle coppie che hanno partecipato. Nel corso della registrazione che c'è stata oggi, giovedì 29 agosto, il pubblico in studio ha assistito agli incontri chiarificatori tra Ilaria e Massimo, Katia e Vittorio. Poco fa, inoltre, Maria De Filippi ha presentato i 4 tronisti ufficiali: ...

Spoiler Uomini e donne - la De Filippi gioca d'anticipo : si parte il 9 settembre : Cresce l'attesa da parte del pubblico di Uomini e donne per il ritorno in onda della trasmissione sentimentale ideata e condotta da Maria De Filippi. Dopo la clamorosa polemica che ha travolto quest'estate parte della redazione del programma capitanata da Raffaella Mennoia, ecco che si pensa già alla prossima edizione e in queste ore sono stati presentati sul web i primi nuovi tronisti. Ma soprattutto è stata svelata la data d'inizio della ...