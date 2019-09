Picchia un disabile e posta il video sui social | 15enne denunciato

Picchia disabile e posta video su Facebook : Era solo uno scherzo : Un 15enne è stato denunciato alla Procura per i minorenni di Catania con l'accusa di percosse nei confronti di un ragazzo disabile. A incastrarlo il video dell'aggressione, ripreso con lo smartphone da un giovane che ha assistito alla scena senza intervenire in difesa della vittima, e anzi, prendendola in giro in compagnia di altri ragazzi. L'indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione alla Polizia postale di Catania di un filmato che ...

Picchia disabile e pubblica video - denunciato 15enne a Catania : Picchia disabile e pubblica video. La Polizia ha denunciato alla Procura per i minorenni di Catania un 15enne

Disabile difende il fratello da una rapina : Picchiato dal branco : Giorgia Baroncini Il 25enne, affetto da una disabilità all’udito, è stato picchiato da una banda di dieci ragazzi. Nessuno è intervenuto a difenderlo È stato picchiato a sangue da una branco di dieci ragazzi. Calci, pugni e spintoni davanti a diversi testimoni che però non sono intervenuti. La vittima, un 25enne affetto da una seria disabilità all'udito, era intervenuto in difesa del fratello minore al quale avevano rubato il ...