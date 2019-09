Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 14 settembre 2019) “Trefa avevodiin Dio. Ora sto riacquistando la fede”. Trefa era il 13 settembre 2016. La 33ennesi toglieva la vita, non riuscendo più a sopportare il tormento: sul web erano stati diffusi alcuni video hard a sua insaputa. Da allora, la madre Maria Teresa Giglio lotta affinché quel che è successo a sua figlia non accada ad altre ragazze. In un’intervista al Mattino, racconta la sua battaglia. “C’è chi continua a lucrare sulla pelle di mia figlia. La legge sul revenge porn si è fatta grazie a me che ho preso contatti, in particolare, con il M5s. Ma la legge non è proprio come avrei voluto, perché bisogna responsabilizzare i colossi del web, chiamandolittamente in causa”.″È come se mi sussurrasse:, fai che non capiti ad altre ...

SignorAldo : RT @HuffPostItalia: La mamma di Tiziana Cantone: “3 anni fa ho smesso di credere in Dio. Sento Tiziana dire: mamma, fa' che non capiti ad a… - vagabonda1973 : RT @giornalettismo: Maria Teresa Giglio, mamma di Tiziana Cantone, la ragazza che si è suicidata dopo la diffusione online di suoi video ha… - vagabonda1973 : RT @HuffPostItalia: La mamma di Tiziana Cantone: “3 anni fa ho smesso di credere in Dio. Sento Tiziana dire: mamma, fa' che non capiti ad a… -