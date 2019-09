Jennie Garth e Tori Spelling sognano già un nuovo «BH90210»

Video tributo a Luke Perry in BH90210 - Jennie Garth e Tori Spelling spiegano la loro idea : “L’arte imita la vita” : Il tributo a Luke Perry in BH90210 è partito col botto. Il primo episodio del revival ha ricordato l'attore fin dalle prime scene in maniera davvero toccante. Il progetto che vede coinvolto la maggior parte del cast originale di Beverly Hills 90210, è una sorta di falso documentario in cui gli atTori interpretano versioni fittizie di se stessi. Quando si riuniscono per celebrare il trentesimo anniversario dello show, il cast pensa di ...