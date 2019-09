CorSport | Mandzukic-Juve | titoli di coda Il croato tratta con una squadra in Qatar

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2019) Il divorzio trae lantus è vicino, scrive il Corriere dello Sport. Dopo i tanti rifiuti del giocatore in estate, sembrava certo che dovesse rimanere in bianconero, da separato in casa, fino almeno a gennaio. Invece lascerà prima. Ilnon compare tra i convocati contro la Fiorentina e il motivo è proprio il mercato. La decisione è stata presa di comune accordo con la società, scrive il quotidiano sportivo, perché l’attaccante stando con un altro club, lontano dall’italia. La pista più gettonata porta in, all’Al-Duhail, lache a gennaio scorso ha aperto le porte a Benatia, ma ci sono anche altre squadre in corsa. La pista delera balenata anche negli ultimi giorni del mercato estivo quando però il calciatore aveva deciso di restare alla. Adesso sembra molto vicina a concretizzarsi. Del resto inil mercato chiude il 30 ...

