Ultim’ora | Napoli – Sampdoria ecco la lista di Carlo Ancelotti | 2 assenze per gli azzurri

(Di venerdì 13 settembre 2019) Nienteper Milik, che non recupera dall’infortunio ed è fuori dai convocati di: out anche Hysaj, recupera invece Insigne. Il mister azzurro ha comunicato l’elenco dei convocati per la sfida del San Paolo: nonostante le parole in conferenza stampa, l’allenatore non ha convocato Arkadiusz Milik, ancora alle prese con qualche problema fisico. Fuori anche Hysaj, recuperato invece Insigne, che ha smaltito i fastidi. Portieri: Meret, Ospina, Karnezis, Difensori: Di Lorenzo, Ghoulam, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Manolas, Mario Rui. Centrocampisti: Allan, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Zielinski. Attaccanti: Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Mertens, Younes. L'articolo Ultim’ora,ladi: 2per gliproviene da Forz.net.

