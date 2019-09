Francesco Bonifazi in rivolta | Nessun toscano nel governo | è una vendetta contro

Francesco Bonifazi - morto di otite a 7 anni : "Niente antibiotico - solo camomilla" : Niente antibiotico e antipiretici solo se la febbre avesse superato i 43 gradi. Per curare l’ otite del piccolo Francesco erano state concesse dall’omeopata soltanto camomilla, gelsemium, iperico e altre piante medicinali.Così i genitori del piccolo Francesco Bonifazi , morto nel 2017 a soli 7 anni , sono stati condannati a tre mesi di reclusione per non “aver esercitato l’obbligo di protezione nei confronti del ...

