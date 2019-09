Andria | si può morire per una precedenza in auto?

Fonte : wired

(Di venerdì 13 settembre 2019) La rotatoria dove è avvenuto l’omicidio ad(foto: Google Maps) Che certezza del diritto vige, in Italia? E che genere di clima viviamo nelle nostre città, per la strada, nei rapporti con le altre persone? La grammatica del crimine sta vicendo? In altre parole: si può essere assassinati per una (presunta) mancataa una rotatoria? Questo è capitato a un 28enne, Giovanni Di Vito, ucciso ieri alla periferia di, in Puglia, nel solito diverbio con un altromobilista. Un diverbio per modo di dire, perché spesso anche le parole non bastano per dipingere queste situazioni oltre ogni limite: il giovane, che era incon la moglie e il figlio di 5 anni che ha assistito all’orribile scena, è stato accoltellato al torace in mezzo alla strada ed è morto dopo essere stato trasportato in ospedale. L’assassino, identificato e rinchiuso nel carcere di Trani dopo ...

