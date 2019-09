Vivere è un dovere anche per chi è malato e sofferente | dice la

Fonte : agi

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il Parlamento legiferi sul suicidio assistito prima del 24 settembre, ossia prima che la Consulta, interpellata sul caso di Dj Fabo si esprima. È il forte appello del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente Cei che ha chiamato a raccolta a Roma circa ottanta realtà cattoliche, per un evento pubblico su "Eutanasia e suicidio assistito. Quale dignità della morte e del morire?". La questione, ricorda Bassetti, è stata sollevata il 14 febbraio dello scorso anno dalla Corte d'Assise di Milano, a proposito della sospetta illegittimità costituzionale dell'articolo 580 del CoPenale, che punisce chi aiuta o istiga una persona al suicidio. La Consulta ha deciso di rinviare la trattazione all'udienza, invitando nel frattempo il Parlamento a colmare il vuoto giuridico sul fine vita. "Il Parlamento", ha sottolineato il capo della Cei "si è limitato a presentare alcune ...

