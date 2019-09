Usa | Trump esulta per il via libera della Corte Suprema alle restrizioni sul diritto

Migranti - Corte Usa dà ragione a Trump : 0.47 La Corte Suprema degli Stati Uniti da' ragione al presidente Donald Trump sui Migranti. L'amministrazione Usa può imporre ai richiedenti asilo di cercare protezione in altri Paesi mentre la loro pratica viene esaminata. Gli attivisti avevano fatto ricorso contro questa misura annunciata lo scorso luglio.

Venti di recessione Usa : Trump cala nei sondaggi. La Cina toglie alcuni dazi : I timori per una frenata della crescita americana penalizzano il presidente nei sondaggi: il gradimento del suo operato è ai minimi da gennaio. Pechino rende nota una lista di 16 prodotti Usa esentati dai dazi, un'apertura in vista della ripresa dei negoziati sulla guerra commerciale

Afghanistan : salta incontro Usa-Talebani - Trump licenzia Bolton : Afghanistan: salta incontro Usa-Talebani, Trump licenzia Bolton È saltato all’ultimo momento l’incontro tra il presidente americano Donald Trump e i negoziatori dei Taliban di Afghanistan. L’incontro, programmato per lo scorso lunedì, avrebbe dovuto finalizzare l’accordo tra Washington e il gruppo islamista di Kabul. Accordo delineato nel corso dell’ultimo anno a Doha, in Qatar, dove in diversi round di colloqui ...

Usa. 60% americani : no rielezione Trump : 02.22 A 14 mesi dalle presidenziali americane, che si terranno il 3 novembre del 2020, sei americani su dieci affermano che Trump non merita di essere rieletto. E' quanto emerge da un sondaggio della CNN secondo cui la popolarità del presidente rimane stabile rispetto alla precedente rilevazione di agosto, con il 39% che approva il suooperato e il 55% che lo disapprova. Nello stesso periodo di presidenza nel 2003 il 52% voleva la rielezione di ...

Usa - Trump fa dimettere anche il (troppo) falco John Bolton da segretario della Sicurezza nazionale. Tra i motivi - le tensioni con Pompeo : Nuova epurazione, ennesimo uomo da rimpiazzare all’interno dell’amministrazione Trump. Questa volta, però, a cadere è la testa di un fedelissimo della linea spregiudicata presidente americano: il Consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Colui che, anche quando il presidente ha alzato la voce fino al limite del consentito dalla diplomazia internazionale, lo ha seguito, spesso sostituendosi a lui nelle affermazioni più dure ...

Donald Trump licenzia John Bolton - consigliere per la sicurezza Usa : Donald Trump ha annunciato su Twitter le dimissioni di John Bolton, il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.Il presidente americano spiega di aver chiesto lui a Bolton di farsi da parte e che nominerà il suo successore la prossima settimana. “Ero fortemente in disaccordo con molti dei suoi consigli come altri nell’amministrazione”, scrive Trump. I informed John Bolton last night that his services ...

Infantino incontra Trump per i Mondiali 2026 negli Usa : “Sarà la più grande organizzazione della storia” : L’edizione della Coppa del Mondo di calcio del 2026 si svolgerà negli Usa, in Canada e in Messico. A tal proposito, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ospitato alla Casa Bianca il presidente della Fifa Gianni Infantino. Trump ha dichiarato di essere “molto felice” per come procede organizzazione dei Mondiali del 2026. Inoltre il presidente degli Usa ha chiesto espressamente che vengano aumentati gli sforzi ...

Trump attacca Cnn : "E'male per gli Usa" : 19.50 "La Cnn è un male per gli Usa". E' il nuovo duro attacco di Trump alla rete tv più volte definita "nemica del popolo" rea, a suo dire, di spargere attraverso i suoi "poco credibili conduttori" fake news e informazioni sbagliate in giro per il mondo. "Ecco perché i leader stranieri mi chiedono spesso come mai i media odiano così gli Usa". Trump saluta quindi con favore il coinvolgimento di Elliott Management in AT&T: "Potrebbe aiutare ...

Usa - Cnn : “Spia americana compromessa e fatta rientrare da Mosca nel 2017 a caUsa delle parole di Trump”. Lui : “Voi male dell’America” : Il presidente Trump ancora contro i media americani. Questa volta, nel mirino del tycoon alla Casa Bianca finisce la Cnn, definita “un male per gli Stati Uniti” a causa delle rivelazioni riportate oggi dalla tv americana secondo cui, nel 2017, Washington fu costretta a evacuare una sua spia di alto livello perché bruciata dalle parole e da alcuni indizi diffusi involontariamente da The Donald. I giornalisti, che citano diverse fonti ...

"Trump aiutaci" : Hong Kong chiama gli Usa. Nuove proteste (FOTO) : ...

Usa 2020 - terzo sfidante di Donald Trump : 23.00 Un terzo repubblicano, ex governatore del South Carolina dal 2003 al 2011, Mark Sanford, si candiderà alle primarie repubblicane contro Donald Trump in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2020. "Penso che il partito repubblicano si sia smarrito", dice Sanford, puntando il dito contro il debito "incredibile" che Trump contribuisce,a suo parere, a scavare. Gli altri due repubblicani: il miliardario,ex governatore del Massachusetts, ...

Emissioni Usa - L'amministrazione Trump apre un'indagine sulle Case del "patto" con la California : Nuovo capitolo nella disputa tra L'amministrazione Trump e il settore automobilistico sulla questione dei nuovi standard per le Emissioni inquinanti: secondo indiscrezioni di alcuni organi di stampa americani, il dipartimento di giustizia ha infatti inviato una lettera alla Ford, alla Honda, alla BMW e alla Volkswagen, per informarle dell'avvio di un'indagine antitrust. L'obiettivo dell'inchiesta è verificare se l'accordo volontario con il ...

L?uragano Dorian minaccia gli Usa e Trump cosa fa? Gioca a golf : Almeno 5 morti, tra cui un bambino di 8 anni. 21 feriti, circa tremila voli cancellati e decine di migliaia di abitazioni completamente distrutte. La furia delL?uragano Dorian devasta Grand...

Afghanistan - inviato speciale Usa : “Abbiamo un accordo in via di principio - ritireremo 5.400 soldati” su 14mila. Ma serve l’ok di Trump : Emergono le prime indiscrezioni riguardo ai contenuti del futuro e, secondo quanto riferiscono entrambe le parti, imminente accordo di pace in Afghanistan tra governo americano e Taliban. Tra i punti salienti, dopo l’annuncio a sorpresa del presidente Donald Trump riguardo alla permanenza di 8.600 soldati a stelle e strisce nel Paese, c’è proprio il ritiro di 5.400 militari statunitensi sui circa 14mila attualmente dispiegati. Un ...