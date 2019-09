Quel popolo di nuovi eremiti che vuole vivere disconnesso

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 12 settembre 2019) Serenella Bettin La sfida di sette comuni dell'Agordino ha riscosso successo: migliaia le candidature. Solo 10 i selezionati Siamo sempre più connessi. Non possiamo fare a meno di smartphone e tablet. Quasi come se a toglierceli ci mancasse l'aria e invece, invece lottiamo contro noi stessi per riuscire a respirare. Una droga dalla quale ci si dovrà disintossicare. E a giudicare dal boom di domande per la vacanza gratuita in un rifugio delle Dolomiti, c'è da pensare che il mondo stia per esplodere e che ci sia tanta voglia di tornare a un livello ancestrale, riscoprire la natura, ascoltare, sentire noi stessi. Sentirci. La sfida parte da sette comuni dell'Agordino. Una vacanza gratuita di cinque giorni, a patto di restare senza smartphone e dispositivi connessi e dare una mano ai territori devastati dalla tempesta a ottobre scorso. Senza alcun contatto con il mondo, se non ...

Giorgiolaporta : Potete barricarvi a Palazzo #Montecitorio per votare la #fiducia, ma prima o poi il Popolo sovrano sarà libero di v… - otupak : @nzingaretti @GiuseppeConteIT @vonderleyen Tutto bello, felicità, il boom è alle porte... ma smettila che sei di un… - bobocraxi : @BirgitTill @Foreign_Cat Sai bene che quel popolo ha una identità comune, uno spirito invidiabile ma é diviso sul piano politico. A metà. -