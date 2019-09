Fonte : oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Il risultato di Monza è stato uno dei più deludenti dida quanto è in Ferrari. Nel GP d’Italia 2019 di F1 il pilota tedesco ha commesso un errore imperdonabile, che ha distrutto di fatto la sua gara, chiusa con un 13° posto che è ben al di sotto delle aspettative, considerando ciò che ha saputo fare negli ultimi anni. Oltre a ciò c’è stato poi il confronto impietoso conLeclerc, che si è andato invece a prendere una storica vittoria, facendo gioire tutti i tifosi della Rossa. Molti nomi autorevoli del Circus hanno espresso la loro opinione su quanto sta accadendo al tedesco e tra questi c’è anche l’ex pilota austriaco, che ha corso con la Ferrari e la McLaren, vincendo complessivamente dieci Gran Premi. Queste le sue dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Express: “non ha fatto un buon lavoro. In gara è capitato quello gli sta ...

OA_Sport : F1, Gerhard Berger: “A Sebastian Vettel manca l’istinto assassino di Charles Leclerc” - PicoPaperopoli : ttoria, doppietta dedicata ad Enzo Ferrari, scomparso qualche settimana prima: primo Gerhard Berger, secondo Michel… -