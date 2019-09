E Poi C’È Katherine | una commedia alla “Il Diavolo Veste Prada” aggiornata ai tempi del

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019) E Poi C’Èè il titolo italiano ammiccante di unache in originale si chiama, in maniera più secca, Late Night. Perché è di uno di quei talk show da tarda serata della tv americana che è la stella indiscussa da trent’anniNewbury, sorta di David Letterman in gonnella. Una professionista brillante, feroce, tagliente, dentro e soprattutto fuori dal palcoscenico, dove è il terrore d’una redazione di soli uomini che tiene al guinzaglio con uno stile improntato a efficienza e freddezza.ha la fama di essere una donna che odia le donne. Allora per zittire le voci assume la prima tizia capitata in ufficio per un colloquio. Che è Molly Patel, fan dello show di origini indiane che non ha mai scritto un rigo in vita sua, dato che lavorava in un’industria chimica. Insomma, un alieno in ufficio. E Poi C’Èè diretto da una donna, Nisha Ganatra, ...

