Puglia | per le pmi pugliesi i minibond Unicredit con garanzie pubbliche 2

Puglia : per le pmi pugliesi i minibond Unicredit con garanzie pubbliche : Milano, 10 set. (AdnKronos) – Da oggi le piccole e medie imprese potranno investire in Puglia con l’emissione di minibond. Il nuovo strumento, voluto dalla Regione Puglia e realizzato dalla società regionale in house Puglia Sviluppo in collaborazione con Unicredit, affianca il tradizionale canale bancario perché sostiene in modo innovativo, attraverso l’ingresso nel mercato dei capitali, le imprese che hanno bisogno di ...

Giro d’Italia 2020 - due tappe in Puglia per chiudere la prima settimana? Suggestione Vieste - tutte le indiscrezioni : La Puglia potrebbe essere grande protagonista al Giro d’Italia 2020, le ultimissime indiscrezioni sul possibile percorso della Corsa Rosa (rivelate da ReteGargano e rilanciate da Spazio Ciclismo) parlano infatti di due tappe nel Tacco del Bel Paese. Il Salento balzerebbe agli onori della cronaca con una frazione che prevede l’arrivo a Ceglie Messapica, una delle prime città a essersi candidata per ospitare il prestigioso evento, ...

60% di carburante agevolato in più per gli agricoltori dopo la richiesta CIA Puglia : Accogliendo la richiesta espressa dalla CIA agricoltori Italiani di Puglia, l’Ente Regionale ha accordato agli agricoltori pugliesi una maggiorazione dell’accredito

Miss Italia 2019 – Chi è Cosmary Fasanelli? La n°57 - dalla Puglia con la passione per la danza [GALLERY] : Chi è Cosmary Fasanelli? La bella pugliese con la passione per la danza che sogna di diventare la nuova Miss Italia 2019 E’ arrivato il momento dell’anno in cui si elegge la nuova reginetta d’Italia: venerdì sera si conoscerà la nuova Miss Italia. Carlotta Maggiorana cederà la coroncina di più bella d’Italia ad una delle 80 finaliste dell’80ª edizione del concorso di bellezza più famoso del nostro Paese. Tra ...

Allerta Meteo Puglia : domani criticità arancione per temporali : La perturbazione che sta attraversando l’Italia arriva anche in Puglia portando temporali, locali grandinate e forti raffiche di vento. Da domani i fenomeni si intensificheranno in particolare sulla parte nord della regione, tanto che la Protezione Civile ha diramato un avviso di Allerta arancione nell’area della provincia di Foggia che comprende le Tremiti, il Gargano, il Tavoliere, il sub-apennino Dauno e il basso Fortore. Fino a ...

"È troppo complessa per essere ridotta ad uno slogan". La Puglia strega anche il New York Times : La Puglia è una delle perle del nostro paese, si sa, ma adesso viene apprezzata anche oltre oceano. Dopo essere stata inserita nella lista dei 52 posti da visitare, il giornalista del New York Times Sebastian Modak racconta il suo viaggio tra i sapori e i paesaggi della regione. La prima tappa è Bari dove il giornalista, nonostante la stanchezza, si adatta bene ai ritmi lenti e alla calura. Da lì si dirige verso ...

I capannoni salvino la Puglia. Per l’industria - contro il turismo : Per l’industria, contro il turismo. Sono stato a Nardò, provincia di Lecce, e ho ammirato, fra baraccopoli di africani assistiti e distese di olivi rinsecchiti, un’oasi di civiltà: l’industria di confezioni Barbetta, 180 dipendenti più 600 lavoratori nell’indotto anch’essi pagati e trattati come da

Concorsi Puglia - in arrivo 4500 assunzioni per Infermieri - Oss e Medici : Annunciate sul sito della Regione 4500 nuove assunzioni di Infermieri, Oss e Medici nelle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite Concorsi Puglia. In questo articolo riporteremo in sintesi i focus dell’incontro del 6 Agosto per la definizione del programma assunzionale regionale. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Puglia: il piano assunzionale Nell’incontro tenutosi il 6 agosto tra il Presidente della Regione Puglia, Michele ...

Andrea Iannone e Giulia De Lellis - festa di lusso in Puglia per i 30 anni del pilota : La coppia è volata in Puglia per festeggiare il trentesimo del campione di motociclismo tra gadgets a tema, fiori, cena tipica e un messaggio speciale dell'influencer romana per il suo compagno. C'era da aspettarselo. Dietro al paio di boxer regalati da Giulia De Lellis al suo Andrea nel giorno del suo compleanno c'era di più. Per i 30 anni del pilota di motociclismo, Giulia De Lellis ha organizzato una lussuosa festa in Puglia con ...

Meteo - caldo estremo in Italia : +51°C percepiti in Puglia - +50°C in Sardegna - +48°C a Roma Urbe [DATI] : Intorno a mezzogiorno l’Aeronautica Militare ha rilevato picchi di temperature percepite, tra cui +51°C a Marina di Ginosa (Taranto), +50°C a Latina, Grazzanise (Caserta) e Capo Carbonara (Cagliari), +49°C a Lecce Galatina, Trapani e Capo Frasca (Sud Sardegna). Oggi potrebbe essere uno dei giorni più caldi dell‘estate 2019, a causa di un mix di fattori, tra cui l’elevata umidità, il forte irraggiamento solare e l’assenza ...

La vera Puglia in 12 piatti tradizionali (da non perdere) : Focaccia bareseFrisellaAcquasalePucciaCiceri e TriaOrecchiette e cavatelliRiso, patate e cozzePitta salentinaCozze alla tarantinaLampascioniBombettePasticciottiGli unici a non credere a una cucina «pugliese» sono proprio i pugliesi, in parte per sano campanilismo e in parte perché ci sono effettivamente sensibili differenze tra una provincia e l’altra. Mai dimenticare che tra il confine con il Molise e Santa Maria di Leuca – la ...

Loredana Bertè fa l’autostop in Puglia : “Il mio manager non c’è - spero che qualcuno mi raccatti” : Loredana Bertè fa l’autostoppista in Puglia. È stata l’artista a condividere il filmato nelle sue Instagram stories, video che la vede chiedere un passaggio per strada. “Il mio manager non è venuto, spero che qualche macchina mi raccatti” ha detto. La destinazione è la tenuta di Al Bano Carrisi a Cellino San Marco.

Loredana Berté fa l’autostop per andare in Puglia a trovare Al Bano : “Spero che qualche macchina mi raccatti” : Loredana Bertè sta girando l’Italia con il suo tour estivo con cui sta facendo ballare migliaia di persone al suono del suo tormentone estivo “Tequila e San Miguel” e proprio per questo si trova ora in Puglia. Approfittando dell’occasione, la cantante ha deciso di fare una visita ad Al Bano nella sua tenuta di Cellino San Marco e per raggiungerlo ha fatto l’autostop. La scena è stata immortalata in alcuni video che ...

Loredana Bertè fa l'autostop per andare a trovare Al Bano in Puglia : L'eclettica cantante ha pubblicato sui social alcuni video in cui si mostra sul ciglio della strada intenta a chiedere un passaggio per raggiungere la Tenuta di AlBano a Cellino San Marco. Loredana Bertè è una delle regine di questa estate musicale. Oltre al suo singolo "Tequila e San Miguel", la Bertè è in tutte le radio con il featuring della canzone di Fabio Rovazzi "Senza Pensieri". Tanta buona musica che la sta portando a ...