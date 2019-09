Strade diventate fiumi a Leonforte#cms Situazione #LIVE: situazione critica a Leonforte (EN) dove alcune ...

Bimbo usa risparmi di un viaggio a Disney per aiutare sfollati Dorian : Rosa Scognamiglio Un bambino di soli 7 anni, Jermaine Bell, di Jacksonville, decide di usare i soldi destinati ad un viaggio a Disneyworld per aiutare gli sfollati dell'uragano Dorian. Ma i funzionari del parco attrazioni lo premiano con una "vacanza da vip" Un bambino di 7 anni ha usato i risparmi di un viaggio a Disney per aiutare gli sfollati dell'uragano Dorian. Si chiama Jermaine Bell ed è un piccolo uomo dal grande cuore. Sì ...

Giulia De Lellis parla delle corna : "Come ho scoperto il tradimento di Andrea Damante" : Giulia De Lellis è la protagonista della copertina di F - il settimanale femminile di Cairo Editore diretto da Marisa Deimichei - in edicola domani. È la prima intervista che concede per l'uscita il 17 settembre del suo attesissimo libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! (Mon

Cristiano Ronaldo - caccia all'ultimo record con la maglia del Portogallo : Cristiano Ronaldo è pronto a battere un ulteriore record. Il funambolo portoghese stasera sarà impegnato a Vilnius con la sua Nazionale contro la Lituania in una gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei itineranti del 2020. Al momento, CR7 ha realizzato 89 gol con la maglia della Nazion

Luigi Di Maio - lo sfogo rubato : "Beppe Grillo e Conte mi hanno sparato alle spalle" : Nel Movimento 5 Stelle si parla di una "nuova fronda". Non più Roberto Fico, assai a suo agio nel nuovo governo con il Pd. Semmai, quello dei "trombati eccellenti", da Alessandro Di Battista in giù. Secondo Augusto Minzolini, nel suo retroscena sul Giornale, Luigi Di Maio si sarebbe addirittura sent

Lombardia : quasi 300 progetti per bando Regione per difesa suolo : Milano, 10 set. (AdnKronos) - Il bando della Regione Lombardia che stanzia 10 milioni di euro per finanziare interventi a supporto degli enti locali nella gestione del rischio idraulico e geologico, disponibile dal 2 settembre, in una sola settimana, ha fatto registrare un boom di domande. "Ad oggi

Fontanini : "Contento che tour Enel affronti tema lingua friulana" : Roma, 10 set. (AdnKronos) - "E’ una cosa molto simpatica che Enel si interessi della lingua friulana, ricordo che in questo territorio si usano minimo due lingue, l’italiano e il friulano, poi ci sono anche coloro che conoscono 3-4 lingue". Così il sindaco di Udine Pietro Fontanini, in occasione del

Usa - Trump fa dimettere anche il (troppo) falco John Bolton da segretario della Sicurezza nazionale. Tra i motivi - le tensioni con Pompeo : Nuova epurazione, ennesimo uomo da rimpiazzare all’interno dell’amministrazione Trump. Questa volta, però, a cadere è la testa di un fedelissimo della linea spregiudicata presidente americano: il Consigliere per la Sicurezza nazionale, John Bolton. Colui che, anche quando il presidente ha alzato la voce fino al limite del consentito dalla diplomazia internazionale, lo ha seguito, spesso sostituendosi a lui nelle affermazioni più dure ...

Governo - Conte provoca Lega : “Immigrazione? Basta concentrarci su slogan porti aperti o porti chiusi”. E in Aula partono applausi sarcastici : Scontro continuo tra la Lega e Giuseppe Conte durante l’intervento del presidente del Consiglio per il voto di fiducia al Senato. Dopo le scintille, gli attacchi incrociati con Matteo Salvini e le proteste in Aula, anche sulla questione immigrazione non sono mancate le frecciate del premier. “Basta concentrarci sullo slogan porti aperti o porti chiusi“, ha rivendicato Conte, per poi elencare quelli che saranno gli obiettivi del ...

Fiducia - ok al governo Conte bis anche al Senato : 169 voti favorevoli : L'esecutivo Conte bis, composto da Pd-M5S e Leu, ha ottenuto la Fiducia nell'Aula del Senato: con 169 sì, 133 no e 5 astenuti parte il nuovo governo. Hanno espresso la loro contrarietà al governo giallo-rosso Lega, FdI e FI. Salvini commenta su Twitter: "10 settembre, giornata del tradimento".Continua a leggere

“È davvero lui?”. Jonas Berami - che trasformazione : da ragazzino di Uomini e Donne a macho : Che fine ha fatto Jonas Berami? Il bell’attore spagnolo, diventato famoso nel nostro paese grazie al ruolo di Juan ne “Il Segreto”, dopo la sua avventura a Uomini e Donne e quella all’Isola dei Famosi sembra essersi dissolto nel nulla. Ad attirare fin da subito la sua attenzione nel programma di Maria De Filippi era stata la corteggiatrice milanese Rama Lila Giustini. Dopo un percorso tortuoso, l’attore decise di ...

Serie D - il Palermo chiede la gestione gratuita dello stadio : Inizio importante del Palermo nel campionato di Serie D, i rosanero sono la principale candidata alla vittoria finale. Nel frattempo è andato in scena stamattina un incontro allo stadio tra l’ad della SSD Palermo calcio Rinaldo Sagramola, il presidente Dario Mirri e la commissione Patrimonio e Bilancio del consiglio comunale di Palermo per convenzione per l’utilizzo dello stadio Renzo Barbera e sulla gestione della ...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Conte bis - fiducia al Senato con 169 sì - 113 contrari : Via alle ore 10 all'intervento del premier Giuseppe Conte al Senato, per chiedere la fiducia, dopo il voto di ieri alla Camera dove è andato in scena un duro scontro con la Lega di Matteo...

Volley - Europei 2019. Colaci : “L’Italia arriva in buona forma - c’è entusiasmo. L’oro è un obiettivo - manca da tanto” : La Nazionale Italiana di Volley maschile è arrivata ieri sera a Montpellier (Francia) dove giovedì 12 settembre incominceranno gli Europei, gli azzurri esordiranno contro il modesto Portogallo (ore 17.15): i ragazzi del CT Chicco Blengini vogliono esordire al meglio e puntano a un successo rapido proprio come nei successivi impegni contro Grecia e Romania prima dei due big match contro Bulgaria e Francia che definiranno la classifica del ...