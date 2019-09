Torna la “Nuvola Creativa – Festival delle Arti” | dal 20 al 22 settembre al MACRO di Roma

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019), per il quarto anno consecutivo, ilArti”, che quest’anno si svolgerà da venerdì 20 a domenica 22, presso ilAsilo di, in via Nizza 138, stavolta con il titolo “Domino / Dominio – Per gioco e per davvero”. Oltre settanta gli artisti coinvolti, provenienti da tutta Italia. Durante la kermesse si alterneranno mostre temporanee e proiezioni di video arte, performance teatrali e di danza, reading letterari e prose d’autore. Il, promosso dall’Associazione Neworld, Nwart con la direzione artistica a cura di Antonietta Campilongo, verrà presentato nella conferenza stampa del giorno 20alle ore 11.00 presso l’Auditorio deldi via Nizza. Interverranno Antonietta Campilongo, Antonella Catini, Lara Ferrara, Cristiano Ferrari, Letizia Leone, Giorgio Linguaglossa, Eugenia Serafini. IL ...

