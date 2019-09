Sit-in Montecitorio | Storace contro Lamorgese | ' Cordoni di polizia per vietare l' accesso'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Oggi è una giornata decisamente infuocata sul versante politico: se il premier Giuseppe Conte oggi è alla Camera per tenere il suo discorso in attesa del voto di fiducia, fuori, in Piazza, va in scena il sit-in organizzato da Fratelli D'Italia a cui ha partecipato anche la Lega di Matteo Salvini. E sui canali social arriva lo sfogo di Francesco, che critica la gestione dell'ordine pubblico tenuta in questa giornata: a suo avviso a molte persone viene impedito di dirigersi davantiper prendere parte alla manifestazione. La protesta diNon usa mezzi termini Francescoper criticare il neo ministro dell'Internoin merito al sit-in di protesta organizzato oggiil governo Conte Bis: il politico e direttore del Secolo d'Italia ha pubblicato un duro articolo in cui critica la gestione dell'ordine pubblico, senza risparmiare ...

