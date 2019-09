Rigattiere di Pompei | Ho un Picasso e riuscirò a dimostrarlo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 9 settembre 2019) Era il 1962. Capri pullulava di artisti e attori. Mentre la sua famiglia era a, Luigi Lo Rosso lavorava come. Accartocciata in una discarica trova una tela in cui è raffigurato il volto di una donna. In alto a sinistra c’è la firma dell’autore:. Luigi, come racconta al Corriere, non sapeva chi fosse. La tela, infatti, viene appesa dalla moglie in cucina, vicino alla credenza. Rimarrà lì, fino a quando esperti e periti non incominceranno a insinuare nella famiglia Lo Rosso il dubbio che l’opera sia autentica. Inizierà una trafila lunga anni.L’unico “Volto di donna” conosciuto, appartenente a una collezione privata, è datato 1941. Gli esperti dicono che è il ritratto cubista di Dora Maar, l’artista e musa di, con la quale il maestro ebbe una relazione ...

