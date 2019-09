L' Inter punta Chiesa | sarebbe il primo obiettivo a giugno

I primi 100 giorni del Governo Conte all’Inter. Adesso si punta all’Europa : Il Governo Conte festeggia i suoi primi 100 giorni all’Inter. Arrivato il 31 maggio per Antonio Conte è arrivato il momento dei primi bilanci. La fiducia dei tifosi e alta e la squadra sembra al completo. Il primo obiettivo era stato già raggiunto con l’insediamento dell’allenatore sulla panchina nerazzurra, che aveva nuovo entusiasmo alla piazza e agli investitori. Nei primi 100 giorni il Governo del cambiamento ha creato un ...

Inter - Conte avrebbe consigliato ai dirigenti di non puntare su Dybala : L'Inter è stata sicuramente la grande protagonista della sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno completamente rivoluzionato la rosa, seguendo anche le indicazioni del nuovo tecnico, Antonio Conte. L'ex allenatore del Chelsea, d'altronde, prima di accettare la proposta del club meneghino ha preteso delle garanzie dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, con il quale ha collaborato ai tempi della Juventus qualche anno fa. Il ...

Inter Lecce formazioni probabili - Conte punta su Lukaku : Inter Lecce formazioni – L’Inter e il Lecce si preparano a dare il via alla loro Serie A con il posticipo del lunedì sera. Grande attesa a San Siro per vedere all’opera i nuovi acquisti nerazzurri, mentre ai salentini servirà una vera e propria impresa per strappare un risultato positivo a Milano. Debutterà con la […] L'articolo Inter Lecce formazioni probabili, Conte punta su Lukaku è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Calciomercato 26 agosto : Icardi-Juventus - tutta la verità. Milan - spunta James Rodriguez. Inter-Sanchez - si farà! : Calciomercato 26 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 26 agosto. JUVENTUS– Paratici proverà a tentare l’affondo per Icardi, anche se la sensazione è che tutto potrebbe dipendere dalla volontà di Dybala. Paratici potrebbe tentare l’affondo per il centravanti nerazzurro solamente in caso di addio all’attuale numero 10. Dybala potrebbe aprire al PSG, ma […] L'articolo Calciomercato 26 agosto: ...

Calciomercato 21 agosto : Inter - clamoroso : Icardi ha deciso. Milan - addio Correa. Juve - 5 cessioni. Cagliari - spunta Simeone : Calciomercato 21 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 21 agosto. Inter– Con un chiaro messaggio su Instagram, Mauro Icardi sembrerebbe aver annunciato il suo futuro. L’attaccante argentino ha postato alcune foto della sua nuova casa in costruzione a Milano. L’ex Sampdoria ha deciso di restare? L’Inter valuterà con estrema calma il da farsi, […] L'articolo Calciomercato 21 agosto: Inter, clamoroso: ...

Inter - svolta Icardi : Juve e Napoli alla finestra - ma ora spunta la novità! : Inter Icardi- Secondo quanto riportato nel corso delle ultime ore, l’Inter potrebbe rischiare di ritrovarsi Mauro Icardi sul groppone per tutta la stagione. Di fatto, secondo quanto trapelato nelle ultime ore, l’attaccante argentino potrebbe rifiutare il Napoli con insistenza in attesa solamente della Juventus. Un’attesa che potrebbe rivelarsi decisiva e letale, sia per quel che […] L'articolo Inter, svolta Icardi: Juve e ...

Franca Leosini a FQMillennium : “Il protagonista di una puntata di Storie Maledette nel corso dell’Intervista tentò di strozzarmi” : “Il protagonista di una puntata di Storie Maledette nel corso dell’intervista, fece un salto e tentò di aggredirmi mettendomi le mani al collo. Voleva strozzarmi”. Elegante camicia bianca, brioso gilet patchwork, avvolta da faldoni di atti processuali, Franca Leosini dal suo ufficio romano vista Castel Sant’Angelo racconta la sua vita, la sua carriera e 17 anni di Storie Maledette nell’ultimo numero di FQMillennium. Come quel giorno in cui ...

Calciomercato 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato 7 agosto mercoledì : Juve-Tottenham - accordo per Dybala. Inter - addio a Perisic. Napoli - spunta Dzeko : Calciomercato 7 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi mercoledì 7 agosto. JUVENTUS– Come evidenziato nel corso delle ultime ore, Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo totale per la cessione di Paulo Dybala agli Spurs. Affare da circa 70 milioni di euro. Cessione pronta a concretizzarsi nel giro delle prossime ore, considerando la chiusura […] L'articolo Calciomercato 7 agosto mercoledì: Juve-Tottenham, accordo per ...

Inter - Matteo Politano resta. Emergenza in attacco? Conte lo vede di seconda punta : Matteo Politano resta all'Inter. Dunque un contrordine per l'esterno che non partirà, nonostante il modulo tattico di Antonio Conte certo non lo favorisca. Ma l'Emergenza in attacco dell'allenatore nerazzurro fa sì che ora l'Inter non possa permettersi di rinunciare al giovane. Anche perché Perisic