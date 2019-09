Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ora che la qualificazione europea è a un passo, scrive Franco Ordine su Ilpuò iniziare a pensare seriamente alla Nazionale 2020. Meriterebbe spazio, che ha davanti a sé un’intera stagione per dimostrare di aver messo da parte, finalmente, le “balotellate”. Super Mario ha sempre stupito per la sua vocazione per il gol, nonostante la pigrizia di fronte alle regole, agli allenamenti serrati e agli schemi troppo rigidi. “Non c’è nessuno che calci come lui, da fermo e ancor più in corsa: avesse avuto, per esempio, il fuoco dentro di un Gattuso, sarebbe diventato un crack alla CR7.colmerebbe un vuoto che Belotti e Immobile e/o Zaza, ha reso preoccupante”. Ma c’è anche Tonali che potrebbe tornare utile a. Perché avere solo Jorginho come play di centrocampo è un limite, per la Nazionale, e va eliminato. Gli ...

napolista : Il Giornale: ora #Mancini apra le porte a #Balotelli - ilNapolista - francescocaprad : @vfeltri Ora capisco perché il suo giornale è sempre più in down - ellygatta81 : RT @prugnabis: +++ ULTIM'ORA +++ Il Giornale: il Capitano buono e quell'amore per gli immigrati. ( #mariocafiero ) #ilgiornale #salvini… -