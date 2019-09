Foto e video revocati non venivano cancellati | Telegram corre ai ripari e risolve il bug

Archeologi scoprono “iPhone” di 2.137 anni fa in una tomba della ”Atlantide russa” [Foto e VIDEO] : Gli Archeologi hanno compiuto un’eccezionale scoperta durante un recente scavo, portando alla luce un “iPhone” di 2.137 anni fa dalla tomba di una giovane donna durante un viaggio nella cosiddetta “Atlantide russa”. La tomba della donna, soprannominata Natasha dagli Archeologi, è stata trovata grazie al prosciugamento di un vasto bacino artificiale in Siberia. La tomba risale all’antico impero Xiongnu, una grande popolazione di nomadi che ha ...

Uragano Dorian - i cieli della East Coast si tingono di viola dopo il passaggio della tempesta [Foto e VIDEO] : Se dovessimo fidarci dei post su Twitter, il cielo sopra alcune zone della Florida e della East Coast statunitense è diventato viola dopo il passaggio dell’Uragano Dorian. Il social network, infatti, è stato inondato da foto di cieli di colore viola, come è possibile vedere nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e nel video in fondo. “Il cielo era letteralmente viola stasera, bellissimo effetto post-Uragano”, è stato uno dei ...

Maltempo in Giappone - il tifone Faxai si abbatte su Tokyo : maxi evacuazione - fermati treni e aerei [Foto e VIDEO] : Mentre sull’oceano Atlantico l’uragano Dorian si abbatte con violenza sul Canada e minaccia l’Europa, anche in Giappone sta arrivando una tempesta tropicale di cui Tokyo sta già fronteggiando i primi fenomeni meteo estremi provocati dal tifone Faxai, che sta risalendo l’oceano Pacifico ed è un “mostro” di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson. Nella metropoli Giapponese (che conta oltre 9 milioni di ...

Freddo e maltempo al Nord : violento nubifragio a Udine - tromba d’aria a Jesolo [Foto e VIDEO] : La domenica tipicamente autunnale di oggi prosegue con una serata di forte maltempo al Nord. Un violento nubifragio ha colpito Udine dove sono caduti oltre 70mm di pioggia e la temperatura è crollata a +13°C, dopo una massima di appena +18°C. Forte maltempo in tutto il Nord/Est (spiccano gli 81mm di Alano di Piave), e sempre nel pomeriggio (intorno alle 16:30) una tromba d’aria ha attraversato il litorale di Jesolo, mentre il mare era in ...

Aeronautica Militare : le Frecce Tricolori danno il via al Gran Premio d’Italia a Monza [Foto e VIDEO] : Fumi colorati verdi, bianchi e rossi sulla griglia di partenza del Gran Premio d’Italia a Monza: così la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare ha aperto la tappa italiana della Formula 1. I nove velivoli MB339A PAN delle Frecce Tricolori, anche quest’anno, hanno steso il Tricolore più lungo del mondo poco prima della partenza della gara, al termine dell’Inno di Mameli compiendo una serie di passaggi in volo sul ...

Carolina Crescentini e Motta si sono sposati - le Foto e il video delle nozze blindate : Si sono sposati un in resort di Grosseto durante una cerimonia blindatissima Carolina Crescentini e il cantautore Motta. Legati dal 2017, il sì è arrivato a sorpresa e senza alcun annuncio. Solo una foto postata in rete dall’attrice due giorni fa aveva lasciato intendere stesse accadendo qualcosa. Da poche ore, i due sono marito e moglie. Ecco il video che vede Carolina arrivare all’altare accolta dal compagno.Continua a leggere

Maltempo - freddo e Neve : al Nord Italia è una Domenica dal sapore invernale [Foto - VIDEO e DATI] : Piove e fa freddo al Nord Italia in questa Domenica d’inizio Settembre che segna la fine dell’Estate: le temperature, in pieno giorno (aggiornamento delle ore 10:20) sono decisamente basse con appena +10°C a Sondrio, +12°C a Trento e Bergamo, +13°C a Milano, Piacenza, Biella e Rovereto, +14°C a Brescia. Piogge torrenziali hanno colpito la Lombardia, provocando l’esondazione del Seveso a Milano, poi rientrata. Sono caduti 110mm ...

Uragano Dorian - catastrofica fuoriuscita di petrolio a Grand Bahama : gigantesca chiazza nera al suolo e nell’oceano [Foto e VIDEO] : Tra i tantissimi danni provocati dall’Uragano Dorian alle Bahamas, per non parlare delle vittime, per le quali si teme un bilancio catastrofico, con interi quartieri rasi al suolo dalle inondazioni e dai forti venti, ci sono anche quelli ambientali. La tempesta, infatti, ha provocato una catastrofica fuoriuscita di petrolio sull’isola di Grand Bahama dopo aver distrutto la parte superiore di 5 cisterne. “Secondo le informazioni che abbiamo al ...

Genoa - grande festa per i 126 anni : squadra e tifosi in piazza [Foto e VIDEO] : Inizio di stagione molto positivo in casa Genoa, la squadra di Andreazzoli ha pareggiato all’esordio sul difficilissimo campo della Roma, poi davanti al pubblico amico è arrivato il successo contro la Fiorentina, adesso la squadra è al lavoro per preparare l’anticipo in trasferta contro il Cagliari con l’obiettivo di continuare la striscia di risultati utili consecutivi. Nel frattempo le ultime ore sono state veramente ...

L’Uragano Dorian flagella l’east coast USA : immagini terribili dalle Outer Banks - “centinaia di persone intrappolate” [Foto e VIDEO] : L’Uragano Dorian sta risalendo l’east coast degli Stati Uniti d’America e si muove minaccioso verso la Nuova Scozia e il Canada orientale, dove arriverà nella giornata odierna. Intanto la tempesta ha colpito in modo molto pesante le Outer Banks, il gruppo di isole situate al largo della Carolina del Nord, dove centinaia di persone sono rimaste intrappolate dalle inondazioni. Impressionanti le immagini che arrivano dalle isole, ...

Benevento - festa per i 90 anni della Strega : show in piazza Castello [Foto e VIDEO] : Novanta anni di passione e di amore. Il Benevento festeggia il suo compleanno nella centralissima piazza Castello alla presenza di una miriade di tifosi. Un grande palco tutto rigorosamente giallorosso ha ospitato i principali protagonisti di questi novanta anni. Dai campi di terra battuta della serie D fino a calcare due anni fa i palcoscenici della serie A. Il presidente Oreste Vigorito ha ringraziato tutti per l’apporto e per il ...

Maltempo in Toscana - tornado e nubifragi tra Capraia e l’Isola d’Elba [Foto e VIDEO] : Violenti temporali stanno colpendo stamattina l’arcipelago toscano e in modo particolare l’Isola d’Elba e Capraia. A Capraia sono caduti 52mm di pioggia e abbiamo appena +17°C in pieno giorno, mentre all’Isola d’Elba spiccano i 39mm di pioggia caduti a Portoferraio. Diverse trombe marine hanno interessato l’isola d’Elba e le acque di Piombino. Maltempo in Toscana, tromba marina al largo di Piombino ...

USA - l’uragano Dorian produce piogge intense - forti venti e distruttivi tornado nelle Carolina : vittime e danni [Foto e VIDEO] : l’uragano Dorian ha colpito la costa sudorientale degli Stati Uniti, provocando tornado, potenti onde, Strom Surge e forti piogge. Ad un certo punto, l’occhio dell’uragano si è avvicinato a circa 48km da Cape Fear, in North Carolina. Mentre Dorian si avvicinava pericolosamente ad un landfall nelle Carolina, è rimasto una tempesta estremamente pericolosa, nonostante si sia indebolito fino alla categoria 2. Attualmente, l’uragano è stato ...

Uragano Dorian - massima allerta negli USA : tornado outbreak - inondazioni e forti venti nelle Carolina [Foto e VIDEO] : Una serie di tornado si stanno verificando nelle Carolina, negli USA, oggi con l’arrivo dell’intense supercelle all’interno delle bande esterne dell’Uragano Dorian. Numerose trombe marine sono state riportate vicino alla costa o sulla costa nel North Carolina. Grandi wedge tornado sono stati riportati vicino Ocean Isle (North Carolina) e Myrtle Beach (South Carolina), ma probabilmente si trattava dello stesso fenomeno. Questo tornado outbreak è ...