“Alla Rai non mette più piede!” Bomba in tv | non la vogliono più | “L’ha fatta troppo

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 9 settembre 2019) Ci risiamo, l’estate è finita e i salotti televisivi stanno riaprendo. E se pensate che “qualcosa” vi sarà risparmiate, non ci credete perché questa nuova stagione televisiva ripartirà esattamente da dove si è interrotta, ovvero, dal Pamela Prati Gate. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che Pamela Prati sia pronta a tornare negli studi di Verissimo per dare il via ad un nuovo capitolo della soap opera ‘Pratiful’. Ma non solo. Infatti, il 15 settembre, in prima serata, esordirà su Canale 5 la seconda stagione di Live Non è la D’Urso e tra gli ospiti ci sarà anche Pamela Perricciolo. Inoltre, nelle ultime ore, è tornata a parlare anche la terza protagonista femminile dello scandalo del finto matrimonio tra la Prati e Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti. Silvia Toffanin, infatti, sembrerebbe essersi opposta ad ...

RaiSport : La Serbia vince gli Europei 2019 di volley femminile! Una finale giocata senza paura da tutte e due le squadre che… - Raiofficialnews : “#MikeBongiorno ha fatto la storia della #Rai incarnando i valori del Servizio Pubblico, grazie alla sua capacità d… - EmanuelaTortini : RT @Nico_Zero_59: Vittorio Feltri alla madre della bimba di Salvini: 'Se proprio deve scorrere del sangue...' LEGGETE BRUTTI INFAMI PEDOFI… -