Ascolti Tv Sabato 7 settembre

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 8 settembre 2019)Tv(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Mike Day – Canale 5 – milioni e % 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Techetechetè speciale Mike – Rai 1 – milioni e % 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln NCIS 16 + FBI 1 1a tv – Rai 2 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Home A Casa – Italia 1 – milioni e% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Little Murders – La7 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Bleed – Rai 3 – milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Una vita 1a Tv – Rete 4 – mila e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Agnelli – Tv8 – mila e % La figlia del generale – Nove – mila e ...

antoniogenna : TV USA La settimana sui canali cavo #454 – Bilancio ascolti telefilm da domenica 1° a sabato 7 settembre 2019: crol… - Cinguetterai : @FranAltomare Se fosse più snello ed europeo farebbe gli ascolti dell’Eurovision in Italia. Tra l’altro anche la fi… - antoniogenna : TV USA Giorno per giorno #573 — Serie e sit-com in prima visione negli Stati Uniti da domenica 8 a sabato 14 settem… -