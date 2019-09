Un aereo ultraleggero è precipitato nella provincia di Venezia causando la morte di una

Un aereo ultraleggero è precipitato in provincia di Savona e le due persone a bordo sono morte : Martedì sera un piccolo aereo ultraleggero è precipitato sulle alture di Calizzano, in provincia di Savona , e le due persone a bordo sono morte . L’ aereo era partito da Vercelli ed era diretto a Villanova d’Albenga. I soccorritori sono arrivati sul luogo

aereo ultraleggero cade in mare in Gallura : salvo il pilota : Il pilota di un Aereo ultraleggero è finito in mare al largo delle coste della Gallura : l’uomo, un italiano di 56 anni, è stato soccorso dalla guardia costiera. L’allarme è stato dato da un canoista che ha visto il velivolo cade re. Sul posto sono intervenuti un gommone e un altro mezzo veloce partiti da Santa Teresa di Gallura . Il pilota , partito da una pista privata di Trinità d’Agultu e diretto a Bologna, è stato preso a ...

Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26 - vicino ad Alessandria : è morto il pilota - unica persona a bordo : Questa mattina un aereo ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, all’altezza del chilometro 65, vicino ad Alessandria, in Piemonte: è morto il pilota, unica persona a bordo, mentre non ci sono stati problemi per le auto che passavano in quel momento.