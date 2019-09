FCA-Reanult - Le Maire | la priorità è una comune strategia con la Nissan

Fonte : quattroruote

(Di sabato 7 settembre 2019) Intervenuto al Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, Bruno Leha parlato anche della questione Renault-FCA. Rispondendo a chi gli ha chiesto di una possibile riapertura delle trattative per la fusione, anche alla luce della creazione di un nuovo governo in Italia, il ministro dell'Economia francese ha dichiarato: la, per Renault e, ora è definire unaper il futuro del gruppo industriale.Un passo alla volta. Leha affermato di essere sempre stato chiaro su questo punto, aggiungendo che la Casa francese e quella giapponese devono ora delineare una chiaraper il futuro per affrontare le sfide poste dall'industria dell'automobile, come l'auto elettrica e la guida autonoma. Il cambiamento in corso è rapido ma richiede operazioni pianificate con cura. Meglio non fare troppe cose allo stesso tempo, ha chiosato il titolare del dicastero ...