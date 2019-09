Arcangelo e Nunzia ospiti a U&D | lui non la saluta | ma poi i due si sarebbero

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) Proprio come avvenuto nel primo appuntamento in studio della scorsa settimana, anche la seconda registrazione stagionale del Trono Classico di Uomini e donne ha concesso spazio ad alcune coppie di Temptation Island. Ieri 6 settembre, Maria De Filippi ha aperto le porte del suo programma aSansone eBianco che hanno parlato della loro vita dopo il secondo falò di confronto, nel quale non sono riusciti ad appianare le divergenze. E l'inizio non è stato facile per loro, anche se dopo qualche scontro l'ex coppia ha abbassato le difese fino all'abbraccio finale. Entrambi sono rimasti fermi nelle proprie decisioni, anche se la Sansone ha chiaramente rivelato di avere sofferto molto nei giorni successivi alle puntate, tanto da essere rimasta lontana dai social network per non leggere i commenti cattivi. Uomini e donne anticipazioni:entra e nonLa ...

zazoomnews : Arcangelo e Nunzia ospiti a UeD dopo Temptation: lui non la saluta - #Arcangelo #Nunzia #ospiti - zazoomblog : Arcangelo e Nunzia ospiti a UeD dopo Temptation: lui non la saluta - #Arcangelo #Nunzia #ospiti - carmenFashionCr : Arcangelo e Nunzia ospiti a UeD dopo Temptation: lui non la saluta -