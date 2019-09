Violenze sessuali su un bimbo | parroco evita il carcere con la prescrizione

Monopoli - arrestato per Violenze sessuali e maltrattamenti in famiglia : Emanuela Carucci A finire in manette un uomo di 62 anni dopo anni di violenza tra le mura domestiche ai danni della moglie e dei due figli Maltrattava moglie e figli da anni. Per questo un uomo di 62 anni con precedenti penali è stato arrestato. Il fatto è accaduto a Monopoli, un Comune in provincia di Bari. L'uomo, già condannato per violenza sessuale su minori, è stato denunciato dalla moglie e dai due figli, stanchi delle continue ...