Papa: no futuro in 'equità' violenza

"Non si può pensare il, costruire una nazione, una società basata sull''' della.Non posso seguire Gesù se l'ordine che promuovo e vivo è: 'Occhio per occhio, dente per dente'". Cosi ilagli oltre 42mila fedeli alla messa a Zimpeto,Mozambico. "Nessuna famiglia,gruppo di vicini,etnia e tanto meno un Paese ha, se il motore che li unisce,li raduna e copre le differenze sono vendetta e odio. Non possiamo metterci d'accordo e unirci per vendicarci,pianificare occasioni di ritorsione apparentemente legali".(Di venerdì 6 settembre 2019)