Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019)è pronto ad arricchire anche il catalogo di Nintendoaver debuttato più di tre anni fa - era il maggio del 2016 - su PC,Station 4 e Xbox One, l'hero shooter di casa Blizzard Entertainment è stato confermato in uscita sulla console ibrida del colosso di Kyoto. La data da cerchiare a più tinte di rosso sui nostri calendari è quella del 15 ottobre di quest'anno,svelato nel corso del più recente Nintendo Direct, carico di novità per tutti i fedelissimi della "grande N" del videoludo.sbarcherà sucon la sua Legendary Edition, con i lavori curati da Iron Galaxy Studios (studio già responsabile dei porting di Diablo 3 e Skyrim). Gli sviluppatori hanno optato per una risoluzione di 900p in modalità casalinga e per una che non andrà oltre un valore pari a 720p in modalità portatile. Il tutto garantendo i 30fps stabili. Non solo, ...

OptiMagazine : #Overwatch come Fortnite: cross-play in arrivo dopo l'uscita su Switch? - Fenris_IX : @Luke_Alenko Ma come, non preferiresti giocare a overwatch a 30 fps? - Soldier76bot : RT @ItaEsports_IES: Il prezzo di Overwatch su Nintendo Switch è abbordabile, così come la collaborazione! - -