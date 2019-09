Fonte : ilsole24ore

(Di venerdì 6 settembre 2019) In positivo, in particolare, le vocidai giochi (pari a 9.056 mln, +6,7%) e letributarie erariali derivanti dall'attività di accertamento e controllo (pari a 6.474 milioni di euro +16,0%)

finanza24 : Mef: tra gennaio e luglio entrate fiscali per 250 mld (+0,5%) - Italia_Notizie : Mef: tra gennaio e luglio entrate fiscali per 250 mld (+05%) - fisco24_info : Mef: tra gennaio e luglio entrate fiscali per 250 mld (+05%): In positivo, in particolare, le voci entrate dai gioc… -