Massimo Carminati a processo chiede scusa al pm per il vaffa

Fabio Gaudenzi - le minacce dell’ex braccio destro di Massimo Carminati agli ‘infami’ : “Via da Roma o morirete insieme ai vostri cari” : Una lista di ‘infami’ da uccidere. Poco prima di essere arrestato, l’ex braccio destro di Massimo Carminati , Fabio Gaudenzi ,ha pubblicato due video su Youtube in cui, con passamontagna e pistola in mano, spiega perché “mi stia consegnando alla polizia. Avete tre mesi di tempo per andarvene da Roma ” ha detto, rivolto a una serie di persone, minacciandole. “Vendicheremo l’omicidio di Fabrizio ...

Fabio Gaudenzi - l’ex braccio destro di Massimo Carminati in video poco prima dell’arresto : “Non siamo mafiosi - siamo fascisti” : “Noi non siamo mafiosi, siamo fascisti. La droga ci fa schifo”. A dirlo, in un video, con passamontagna e pistola in mano, l’ex braccio destro di Massimo Carminati, Fabio Gaudenzi, poco prima di essere arrestato. Gaudenzi, oltre al nome di Carminati,ha elencato una serie di nomi di persone afferenti al gruppo ‘Fascisti di Roma Nord’. “Andrò incontro a un processo. Ma voglio essere condannato per banda armata, ...