Bucci | Genova con il suo salone è Città della Nautica

Genova - Bucci : “Ponte? Conclusione prevista per 2020”. Tensioni M5s-Lega sulla Gronda : “Abbiamo rivisto il lavoro fatto per la demolizione e la costruzione del Ponte, abbiamo impostato i progetti per la Conclusione dei lavori del Ponte che è sempre prevista per l’aprile 2020, abbiamo esaminato l’analisi finanziaria che è positiva”. A rivendicarlo, al termine di un vertice a Chigi, a un anno circa di distanza dal crollo del Ponte Morandi nel capoluogo ligure, il sindaco Marco Bucci. “Sappiamo che i ...