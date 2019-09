Nintendo Switch | in arrivo il firmware 9 0 che aggiunge il supporto ai controller SNES

Call of Cthulhu - Farming Simulator 20 e Vampyr sono in arrivo su Nintendo Switch : Nel corso del Nintendo Direct sono stati fatti numerosi annunci e, tra questi, vi sono anche quelli di Focus Home Interactive che ha confermato l'arrivo di 3 apprezzati giochi su Nintendo Switch.Gli utenti dell'ibrida, dunque, potranno presto mettere le mani su Call of Cthulhu, Farming Simulator 20 e Vampyr.Call of Cthulhu porta il terrore degli abissi sulla Nintendo Switch, l'8 ottobre 2019. Tenetevi stretta la vostra sanità mentale e date ...

The Sinking City si prepara ad arrivare anche su Nintendo Switch questo mese : Attraverso un comunicato stampa, Frogwares ha annunciato la data di uscita di The Sinking City su Nintendo Switch: l'horror lovecraftiano sarà disponile sulla console ibrida a partire dal 12 settembre.Attualmente la versione del gioco sarà esclusivamente digitale: "Inizialmente volevamo rilasciare una versione fisica, sappiamo che molti giocatori lo preferiscono, ma per adesso siamo stati costretti a rimandare" ha dichiarato Sergey Oganesyan, ...

Call of Cthulhu - Farming Simulator 20 e Vampyr in arrivo su Nintendo Switch! : Call of Cthulhu porta il terrore degli abissi sulla Nintendo Switch, l’8 ottobre 2019. Tenetevi stretta la vostra sanità mentale e date un’occhiata al Trailer che annuncia la data di uscita su Switch, che illustra le gli splendidi commenti della stampa che il gioco ha ricevuto al lancio. Questo riadattamento videoludico del classico RPG pen and paper di Chaosium combina il Mito di Cthulhu Lovecraftiano con un gameplay ...

I giochi Super Nintendo sbarcano su Switch : (Foto: Nintendo) La novità più succulenta dell’evento Nintendo Direct dedicato alla console Switch è stata senza dubbio la tanto attesa conferma dell’arrivo dei titoli del Super Nintendo (Snes) con un’operazione vintage già molto apprezzata. Saranno venti i titoli classici che sbarcheranno sulla piattaforma online già da oggi e che si potranno scaricare gratuitamente se si avrà sottoscritto l’abbonamento Nintendo Switch ...

Star Wars Jedi Knight II : Jedi Outcast e Jedi Academy arriveranno su PS4 e Nintendo Switch : Nella serata di ieri, Nintendo ha annunciato una serie di nuovi giochi che arriveranno prossimamente sulla console ibrida Switch. Tra questi figurano le riedizioni di due vecchi titoli del franchise di Star Wars. Stiamo parlando infatti di Star Wars: Jedi Knight II - Jedi Outcast e Star Wars: Jedi Knight - Jedi Academy. Questi due giochi non solo arriveranno su Nintendo Switch, ma, secondo un articolo sul sito ufficiale di Star Wars, anche su ...

Divinity : Original Sin 2 - Definitive Edition è disponibile per Nintendo Switch : Larian Studios annuncia che il suo Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition è disponibile per Nintendo Switch.Divinity: Original Sin 2 ha ricevuto un punteggio di 93 su Metacritic ed è attualmente uno dei giochi più apprezzati dalla critica (avete letto la nostra recensione?)Da oggi potrete iniziare la vostra avventura su Nintendo Switch e godervi la libertà quasi illimitata di questo RPG ovunque siate.Leggi altro...

Nintendo Switch Online apre ai giochi SNES e tantissimi sono in arrivo domani : Nintendo sta espandendo l'offerta per il suo servizio in abbonamento Nintendo Switch Online con l'aggiunta di nuovi classici.La grande N ha annunciato una serie di classici giochi SNES disponibili da domani, 6 settembre, per i membri di Switch Online. I primi 20 titoli SNES disponibili sono:Leggi altro...

Xenoblade Chronicles : Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno : Tra i numerosi annunci del recente Nintendo Direct c'è stato anche quello relativo a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Il gioco arriverà su Nintendo Switch nel 2020.Originariamente pubblicato su Nintendo Wii nel 2011, Xenoblade Chronicles è stato successivamente lanciato su 3DS. La prossima versione per Nintendo Switch promette una grafica rinnovata e migliorata.Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Switch fa parte di una numerosa ...

I giochi SNES escono su Nintendo Switch : i primi titoli ufficiali : Dopo incessanti rumor, i giochi SNES sono finalmente pronti ad approdare su Nintendo Switch, come già accaduto per i più grandi classici dell'era NES. L'annuncio ufficiale arriva direttamente dal Nintendo Direct di settembre 2019, carichissimo di sorprese per tutti quei giocatori fedeli al colosso di Kyoto. Ancora meglio per i più impazienti, è possibile scaricarli già da oggi, 5 settembre, a patto di essere abbonati al servizio Nintendo Switch ...

Doom 64 per Nintendo Switch ha una data di uscita : Doom 64, una volta in esclusiva per Nintendo 64, arriverà presto su Nintendo Switch.La versione per la console ibrida di Nintendo è prevista per il prossimo 22 novembre.Doom 64 è tecnicamente un sequel di Doom 2, sebbene in realtà non sia stato sviluppato da id Software. Invece, Midway Games ha gestito il progetto che non avrebbe mai visto il lancio su nessuna piattaforma al di fuori di Nintendo 64.Leggi altro...

Ubisoft svela Assassin’s Creed : The Rebel Collection - in esclusiva per Nintendo Switch : Ubisoft annuncia che Assassin’s Creed®: The Rebel Collection sarà disponibile dal 6 dicembre in esclusiva per Nintendo Switch™. Assassin’s Creed®: The Rebel Collection include Assassin’s Creed® IV: Black Flag con tutti i suoi DLC per giocatore singolo e Assassin’s Creed® Rogue. Dal pirata più temuto dei Caraibi al miglior cacciatore di Assassini, i giocatori avranno ...

Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise arriverà su Nintendo Switch il prossimo anno : Deadly Premonition, protagonista al recente Nintendo Direct, sta per ricevere un sequel e arriverà su Switch il prossimo anno.Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, come è noto il sequel, si svolgerà a Boston, nel 2019, e segue le avventure dell'agente dell'FBI Aaliyah Davis mentre indaga su un vecchio caso di serial killer - e inavvertitamente "apre una porta verso l'ignoto".Sembra che Deadly Premonition si destreggerà tra due storie ...

Little Town Hero è il nuovo RPG dei creatori dei Pokémon in arrivo su Nintendo Switch il prossimo mese : Il prossimo gioco di ruolo degli sviluppatori di Pokémon, Game Freak, ha finalmente un nome ufficiale, ed è quello che è stato accennato qualche tempo fa, ovvero Little Town Hero. Anche se non è un grosso cambiamento rispetto al titolo provvisorio "Town", ora conosciamo il vero nome del gioco che arriverà il 16 ottobre su Switch.L'ultimo Nintendo Direct ha rivelato anche un trailer visibile qui sotto:Leggi altro...

Overwatch per Nintendo Switch è realtà : annunciata la data di uscita : Alla fine è successo davvero. Il primo annuncio del Nintendo Direct ha rivelato che Overwatch arriverà ufficialmente su Switch.Ovviamente, questo particolare annuncio non è del tutto una sorpresa a questo punto, in quanto è stato rumoreggiato pochi giorni fa.Overwatch farà il suo debutto ufficiale su Switch il 15 ottobre, con una caratteristica unica che consente ai giocatori di usare i controlli di movimento per le abilità di alcuni eroi.Leggi ...