Juventus | partitella alla Continassa | in gol anche Aaron Ramsey

Juventus – Non solo CR7 - anche De Ligt salta la partitella di Villar Perosa : De Ligt in panchina: delle vesciche al piede fermano l’olandese della Juventus a Villar Perosa E’ iniziata la partitella della Juventus a Villar Perosa. Dopo l’annuncio del forfait di Cristiano Ronaldo per un affaticamento, il club bianconero ha comunicato che nemmeno De Ligt sarà in campo. L’olandese, presente a Villar Perosa come il suo compagno portoghese, non scenderà in campo a causa di alcune vesciche al ...