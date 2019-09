Bimbo di 3 anni muore davanti agli occhi impietriti dei genitori

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 5 settembre 2019) Siamo a Montesano sulla Marcellana, provincia di Salerno. È qui che i è consumata una vera e propria tragedia: undi treè morto schiacciato da una botte. Il piccolo è stato soccorso e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Polla, dov’è arrivato in fin di vita e dove è morto poco dopo l’arrivo in ambulanza. L’incidente sarebbe avvenuto nella tarda serata di oggi, mercoledì 4 settembre. Sconosciute, per ora, restano le cause e la dinamica dell’incidente. Secondo quanto riporta Repubblica.it, idel piccolo stavano innaffiando il terreno della loro abitazione. La botte d’acqua era sopra un carrello, è caduta ed ha preso in pieno il. La madre e il padre hanno chiamato immediatamente i soccorsi, ma non è servito a niente, il piccolo è morto sul colpo, in un modo atroce.Naturalmente sul posto sono prontamente ...

