A 8 anni già spacciatore Addestrato dal padre

The Walking Dead - dieci anni e non sentirli : svelata la cronologia degli eventi più importanti della serie : Il conto alla rovescia può ufficialmente iniziare visto che tra due mesi saremo qui a parlare della première della decima edizione di The Walking Dead pronti a spegnere le candeline di un anniversario importante. La serie ci tiene compagnia ormai da anni e dopo il crollo delle ultime stagioni, la nona ha regalato nuovo ossigeno ai suoi personaggi e al pubblico (almeno quello che è rimasto davanti alla tv) che adesso si aspetta grandi cose dai ...

Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini nei panni del vicequestore : anticipazioni prima puntata : Rai 2 a partire da mercoledì 4 settembre, in prima serata su Rai2 alle 21.25, ripropone la seconda stagione di Rocco Schiavone. Al via mentre è già stata confermata la realizzazione della terza stagione la fiction poliziesca con Marco Giallini nei panni del sarcastico, maleducato e cinico vicequestore Rocco Schiavone, un poliziotto dal grande talento e con un passato difficile e doloroso. Romano fino al midollo si ritrova costretto dagli eventi ...

Bimba di 4 anni muore mentre viaggia insieme alla mamma. Uno schianto terrificante : Siamo a Bologna. Ed è qui che si è consumato l’ennesimo incidente. Più precisamente siamo sulla strada provinciale di San Vitale, dove una bambina di 4 anni è morta dopo che l’auto a bordo della quale viaggiava con la mamma e la sorella maggiore è finita in un fossato. È successo martedì 3 settembre intorno alle 21:40, quando la donna, 32 anni, avrebbe perso il controllo dell’utilitaria, che è finita fuori strada andando prima a schiantarsi ...

Mangia solo salsicce e patatine : a 19 anni diventa cieco e sordo : Praticamente cieco a 17 anni, per colpa di una dieta iper-selettiva seguita per anni e a base di patatine fritte, fatte in casa o industriali, pane bianco e occasionalmente qualche rara fetta di prosciutto o una salsiccia ogni tanto. A descrivere il caso dell’adolescente sono i medici del Bristol Eye Hospital (Gb), che lo hanno avuto in cura dopo che la sua vista si era deteriorata, fino ad arrivare alla cecità. Nel mirino non c’è ...

