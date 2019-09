US Open 2019 | è il giorno di Matteo Berrettini | contro Monfils per cercare la semifinale

LIVE US Open 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre. Attesa per Berrettini-Monfils. In campo anche Nadal : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma odierno degli US Open (4 settembre) – Il programma di Berrettini-Monfils di oggi (4 settembre) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della decima giornata di gare degli US Open di tennis che proseguiranno oggi a New York, negli Stati Uniti: si completano i quarti di finale dei tornei di singolare, che vedranno scendere in campo la parte alta del tabellone ...

Diretta Us Open 2019/ Nadal Schwartzman streaming video e tv - orario - tennis - : Diretta Us Open 2019 streaming video e tv: nel torneo dello Slam di tennis, a Flushing Meadows, si giocano le restanti partite dei quarti di finale.

LIVE Berrettini-Monfils - US Open 2019 in DIRETTA : Matteo - puoi giocartela! In palio la semifinale e la top15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Berrettini-Gasquet – Berrettini-Thompson – Berrettini-Popyrin – Berrettini-Rublev – Il programma della decima giornata Buonasera a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale degli US Open 2019 che vede di fronte il nostro Matteo Berrettini e il francese Gael Monfils. Per la prima volta da 42 anni a questa parte un azzurro riesce ad arrivare al terzultimo ...

Diretta Berrettini Monfils/ Us Open 2019 streaming video e tv - quarti di finale : Diretta Berrettini Monfils Us Open 2019 streaming video e tv: l'azzurro affronta il veterano francese nel primo quarto di finale Slam in carriera.

Dimitrov-Medvedev - US Open 2019 : orario - programma - data e tv della semifinale : Potremmo chiamarli i giustizieri degli svizzeri ma forse sembrerebbe di non parlare di tennis. Eppure Grigor Dimitrov e Daniil Medvedev non hanno di certo regalato grandi soddisfazioni ai tifosi elvetici. Il russo (n.5 del mondo) si è imposto, infatti, contro Stan Wawrinka, sciorinando un tennis concreto e approfittando a dovere dei tanti errori del proprio avversario. Si tratta del primo penultimo atto in carriera allo US Open, ultimo Slam ...

US Open 2019 : Serena Williams - la regina fa paura e la maledizione di Federer continua a Flushing Meadows : Era la notte del Re e della regina a Flushing Meadows. Sull’Arthur Ashe Serena Williams e Roger Federer sono scesi in campo e le aspettative erano quelle di centrare le semifinali dell’ultimo Slam dell’anno. Sul cemento di New York la prova di Serena è stata devastante. La 23 volte vincitrice di Major si è imposta con l’imbarazzante punteggio di 6-1 6-0 contro la sventura cinese Qiang Wang. Una versione ingiocabile ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone femminile (3 settembre) : Svitolina alla seconda semifinale Slam consecutiva - Serena Williams distrugge Qiang Wang : Saranno Elina Svitolina e Serena Williams a giocarsi la semifinale della parte bassa degli US Open 2019. Per l’ucraina e l’americana i successi arrivano in maniera nettissima contro la britannica Johanna Konta e la cinese Qiang Wang. Per la 23 volte vincitrice Slam, inoltre, quella odierna è una vittoria particolare, la centesima a Flushing Meadows. Le due semifinaliste si ritroveranno una di fronte all’altra nella notte tra ...

Berrettini-Monfils oggi - US Open 2019 : a che ora inizia - programma - canale tv e streaming : Il primo giocatore italiano da 42 anni a questa parte capace di qualificarsi per i quarti di finale degli US Open, Matteo Berrettini, gioca oggi la sfida più importante, finora, della sua carriera, contro il francese Gael Monfils. Non ci sono precedenti tra il numero 25 del mondo e il numero 13, che hanno del resto un’esperienza molto diversa sul circuito ATP in considerazione dell’età (23 anni l’uno, 33 l’altro). Monfils ...

US Open 2019 oggi in tv (4 settembre) : programma - ordine di gioco - orari e streaming quarti di finale : Si completa il quadro dei quarti di finale agli US Open 2019. E’ il grande giorno di Matteo Berrettini, che affronterà Gael Monfils in una sfida attesissima per tutto il tennis italiano. Il francese è leggermente favorito, ma il romano ha comunque le possibilità per guadagnarsi un incredibile posto in semifinale. Il primo match della giornata è del tabellone femminile, scendono in campo Belinda Bencic e Donna Vekic. Un quarto di finale ...

