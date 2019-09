Palinsesti Rai-Mediaset settembre | il ritorno di U&D | Domenica In e Live-Non è la

Benedetta Rinaldi - la conduttrice di Unomattina esclusa dai Palinsesti Rai : “L’ho scoperto dai giornali - ora sono disoccupata con un figlio” : Benedetta Rinaldi, storico volto Rai di Unomattina e La Vita in Diretta Estate, è stata esclusa dopo 15 anni dai palinsesti di Viale Mazzini. A 38 anni, si trova così disoccupata e in un’intervista al settimanale Nuovo si è sfogata contro questa decisione. “È stato un vero colpo. Ora sono disoccupata e messa all’angolo. Non avevo un contratto pluriennale, per carità, ma almeno avrei voluto ricevere una telefonata per essere ...

Michelle Hunziker e Fiorello - una voce clamorosa nei corridoi Rai : terremoto nei Palinsesti tv nazionali : Una voce corre nei corridoi Rai: un programma insieme per Michelle Hunziker e Rosario Fiorello. E che programma: niente meno che il prossimo Festival di Sanremo, accanto al conduttore e direttore artistico Amadeus. Tam tam scattato su Instagram, a causa di un video in cui la showgirl svizzera e Fior

Velvet Collection 2 cancellata dalla Rai : la stagione finale della serie sparisce dai Palinsesti? : Brutte notizie per i fan di Mateo e Clara ma, soprattutto, per coloro che aspettavano da tempo la messa in onda di Velvet Collection 2 visto che la Rai ha deciso di cancellare la serie dopo il flop della prima puntata. Diciamo che il mese di agosto non è proprio propenso al successo per questo genere di programmi (alla luce degli ascolti che le serie stanno facendo sia in casa Rai che Mediaset) ma con Velvet Collection 2 siamo vicini ad un vero ...

Sereno Variabile sparisce dai Palinsesti Rai : Osvaldo Bevilacqua al lavoro su nuovi progetti (Anteprima Blogo) : Pochi se ne sono accorti, ma nei palinsesti della prossima stagione televisiva della Rai non c'è traccia di Sereno Variabile. Lo storico contenitore dedicato alla scoperta del territorio condotto da Osvaldo Bevilacqua, dopo 40 anni di onorata carriera, va in pensione. Il programma era in onda, ininterrottamente, dal 1978 e lo scorso anno era entrato addirittura nel Guinness dei primati come la trasmissione di viaggi di più lunga durata al ...

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Rai - CPTV di Napoli in sciopero il 26 luglio. Palinsesti a rischio per dieci giorni : CPTV Rai Napoli I lavoratori del Centro Produzione Rai di Napoli sciopereranno il 26 luglio prossimo. Ma la loro mobilitazione sarà più ampia: la regolare programmazione, infatti, sarà a rischio per una decina di giorni, dal 20 al 30 luglio. Lo comunica la stessa Rai, prendendo atto dell’iniziativa promossa dalle segreterie regionali del Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni e Radiotelevisioni (Snater) e della Unione Generale del ...

Palinsesti canali tematici Rai - autunno 2019 : canali tematici Rai Le reti tematiche made in Rai si preparano per una stagione 2019/2020 all’insegna della continuità, ognuna con una programmazione atta a rafforzarne l’identità e a fidelizzare il pubblico. Ecco cosa c’è nel palinsesto autunnale di Rai Movie, Rai Premium, Rai 5, Rai Storia e Rai Scuola. Palinsesti Rai Movie, autunno 2019 Su Rai Movie impazzeranno come sempre le pellicole, ci sarà la ribattuta immediata dei ...

Un posto al sole : ILENIA LAZZARIN ai Palinsesti Rai. Quando la rivedremo? : Di recente – lo avrete certamente letto – c’è stata la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai e per Un posto al sole hanno partecipato all’evento tre interpreti della soap partenopea: Maurizio Aiello, Ludovica Nasti e ILENIA LAZZARIN. Aiello e la Nasti sono particolarmente al centro della scena in questo periodo: il personaggio di Maurizio, Alberto Palladini, ha acquisito grandissimo potere ai Cantieri, fino a ...

Palinsesti Rai 2 autunno : Stefano De Martino conduttore di 'Stasera tutto è possibile' : Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi Palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il grande ritorno di Simona Ventura su Rai 2, che dopo l'esperienza di The Voice dell'ultima primavera, tornerà in autunno con un nuovo programma sportivo nel mezzogiorno domenicale della seconda rete Rai, mentre Fabio Fazio trasloca su Rai 2 con Che tempo che ...

Palinsesti Rai 1 autunno : tra le novità 'La porta dei sogni' con Mara Venier : Dopo tanti rumors, sono finalmente stati comunicati i nuovi Palinsesti Rai per la stagione 2019/2020. Sono tante le novità in programma, ma anche diverse conferme. Su tutti spicca il nuovo progetto La porta dei Sogni che vedrà Mara Venier alla conduzione, mentre Enrico Ruggeri sarà al timone di Una Vita da cantare. La programmazione di Rai 1 per il prossimo autunno Da venerdì 13 settembre tornerà Carlo Conti con la nuova attesa edizione di Tale ...

Palinsesti Rai Gulp - autunno 2019 : Linda Raimondo in Missione Spazio Reloaded La nuova stagione di Rai Gulp sarà ancora una volta in buona parte occupata dalla serialità. Serie dedicate al mondo dei teenager declinate nei vari generi: teen comedy, teen novela, azione/avventura, a cui si aggiungeranno nuovi prodotti di animazione in piena linea con i gusti del target di riferimento. Non mancheranno produzioni interne e appuntamenti speciali dedicati allo Junior Eurovision Song ...

Federico Quaranta fuori dai Palinsesti Rai : "Non esiste meritocrazia" - : Alessandro Zoppo Il conduttore, rimosso da “Linea Verde” in favore di Beppe Convertini, lancia l’hashtag #iltalentononbasta e a “Spy” rivela di aver ricevuto la notizia come un fulmine a ciel sereno “L’ho letto sui blog. Lo stesso giorno il capostruttura del programma mi ha comunicato che ora non sono prioritario per il direttore e per la rete”: così Federico Quaranta commenta alla rivista Spy la sua esclusione dalla prossima ...