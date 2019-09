Meteo | residuo maltempo al sud | piu' fresco su tutta Italia

Fonte : inmeteo

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Il caldo è stato definitivamente spazzato via dall'e con molta probabilità non ritornerà più, quantomeno il caldo afoso e insopportabile patito sino ad inizio di settimana. A spazzarlo via...

InMeteo : NEWS: Meteo: residuo maltempo al sud, più fresco su tutta Italia - Novara_e_Varese : RT @astrogeo_va: In prevalenza soleggiato con qualche residuo passaggio nuvoloso la mattina, più consistente sulla fascia alpina e prealpin… - roberto_latella : RT @astrogeo_va: In prevalenza soleggiato con qualche residuo passaggio nuvoloso la mattina, più consistente sulla fascia alpina e prealpin… -