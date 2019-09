LIVE Berrettini-Monfils | US Open 2019 in DIRETTA | 3-6 6-3 6-2 3-6 5-2 | break dell’azzurro

Fonte : oasport

(Di mercoledì 4 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-A Dritto stratosferico didopo uno scambio durissimo, il francese ci prova con i denti a rimanere in partita. 40-40 Doppio fallo di, non bisogna perdere la concentrazione. 40-30 Prima e dritto micidiale sul quale si salva, ma poi arriva lo smash puntuale di, match point! 30-30 Sbaglia la volèe del serve and volley, peccato perché la scelta era giusta. 30-15 Servizio vincente tanto per cambiare! 15-15 Rovescio diin rete, la tensione è alle stelle. 15-0 Subito una prima vincente per l’azzurro! 5-3 Risposta dell’azzurro in corridoio,serve per il match con palle nuove. 40-0 Rovescio del romano fermato dal nastro. 30-0 Resta sulla racchetta il rovescio in risposta a. 15-0 Comincia con un ace, chiamato alla reazione. 5-2 Risposta lunga ...

angelomangiante : Stasera tutta l'Italia del tennis, e chi ama lo sport, a tifare per un ragazzo italiano. A New York si gioca un po… - Eurosport_IT : Matteo è il tuo momento, puoi farcela! ?????? Il match degli US Open tra #Berrettini e Monfils è adesso LIVE su: ?? T… - Eurosport_IT : Che reazione di #Berrettini! L'azzurro si aggiudica il 2°set 6-3 e pareggia i conti con Monfils: vai Matteo! ?????? I… -