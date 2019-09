Il Cnr afferma che ci sono stati più morti del previsto vicino alla centrale a carbone di

Fonte : wired

(Di mercoledì 4 settembre 2019) (foto:di Vado Ligure) Nell’area dellaTirreno Power di Vado Ligure, in provincia di Savona, si è registrato un aumento della mortalità del 49% tra il 2001 e il 2013. È questo il dato emerso da uno studio del Cnr-Ifc (Istituto di fisiologia clinica) di Pisa appena pubblicato su Science of the Total Environment, secondo cui nei 12 comuni presi in esame, maggiormente esposte a inquinanti atmosferici emessi d, è stato registrato in 12 anni un aumento di mortalità, sia negli uomini che nelle donne, per tutte le cause del 49%. Avviata nel 1970 e alimentata afino al 2014, gli impianti dellaTirreno Power eranobloccati dprocura della Repubblica di Savona per disastro ambientale e omicidio colposo. E che ha aperto un processo che vede ancora oggi 26 imputati tra manager ed ex manager della. La prossima ...

