Foggia | 42enne picchiava e perseguitava ex moglie e figli minori | arrestato dalla Polizia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Una bruttissima vicenda di violenza famigliare arriva questa voltacittà di, dove nelle scorse ore gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo di provincia dauno hanno tratto in arresto undel posto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e stalking. Secondo quanto riferisce la stampa locale, il soggetto, per circa 15 anni, avrebbe usato violenza nei confronti della ex consorte, che undici mesi fa ha deciso di lasciare il tetto coniugale proprio a seguito di questa brutta situazione. Quando la signora si è trasferita l'uomo non ha esitato a trovarla, e anche nel cuore della notte citofonava insistentemente alla sua abitazione. Il tormento era diventato insopportabile, e per questo la vittima si è rivolta all'autorità giudiziaria, a cui ha raccontato per filo e per segno quanto gli stava succedendo. Un rapporto tormentato Secondo quanto riferisce la testata ...

