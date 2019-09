Emre Can | clamoroso sfogo contro la Juve | “Mi era stato detto altro | trarrò le mie

Juve - Emre Can e Mandzukic fuori dalla lista Champions : fuori Mandzukic ed Emre Can, oltre all’infortunato Chiellini nella lista consegnata dalla Juventus alla Uefa per la fase a gironi della Champions League. L’elenco comprende 22 giocatori. Il 18 settembre la Juventus inizierà l’avventura nella Champions League 2019/20 contro l’Atletico Madrid in trasferta. Il Club ha cosegnato a UEFA l’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi della competizione. ...

Lista Champions Juventus : esclusi Emre Can - Mandzukic e Chiellini : La Juventus di Maurizio Sarri ha diramato la Lista Uefa per la Champions. Sono stati esclusi Chiellini (infortunato), Emre Can e Mandzukic. 1 Szczesny 2 De Sciglio 4 de Ligt 5 Pjanic 6 Khedira 7 Ronaldo 8 Ramsey 10 Dybala 11 Douglas Costa 12 Alex Sandro 13 Danilo 14 Matuidi 16 Cuadrado 19 Bonucci 21 Higuain 24 Rugani 25 Rabiot 28 Demiral 30 Bentancur 31 Pinsoglio 33 Bernardeschi 77 Buffon L'articolo Lista Champions Juventus: esclusi Emre Can, ...

Calciomercato Juventus : possibile scambio Rakitic-Emre Can - tentazione Umtiti : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus e al momento è bollente l'asse con il Barcellona. Il club bianconero, infatti, come riportano le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe fortemente interessato ad Ivan Rakitic, centrocampista croato classe 1988 in forza alla società catalana. Da alcune ore le parti starebbero lavorando per cercando di far quadrare i conti per uno scambio che possa accontentare entrambe le ...

Qualificazioni Euro 2020 - gli ‘italiani’ convocati : Low richiama Emre Can : Qualificazioni Euro 2020, diramate le convocazioni di alcune nazionali in vista delle gare della prossima settimana. Tra i calciatori che militano nel campionato italiano, chiamate per Matuidi, Emre Can e Cristiano Ronaldo. Ecco la lista completa dei convocati di Francia, Germania e Portogallo. FRANCIA – Portieri: Alphonse Areola (Paris Saint-Germain), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/ENG), Mike Maignan (Lille). Difensori: Lucas Digne ...

Calciomercato Juventus – Emre Can pronto all’addio : Barcellona e Bayern Monaco sul centrocampista tedesco : Emre Can sta pensando seriamente di lasciare la Juventus: perso il posto da titolare e vista la possibile esclusione dalla Champions, il tedesco valuta le proposte di Barcellona e Bayern Monaco Parabola davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista tedesco, molto stimato da Massimiliano Allegri, è arrivato da appena un anno fra tanti elogi e un posto di rilievo nella mediana bianconera. Dopo una sola stagione, con ...

La Juve spingerebbe per lo scambio Emre Can - Rakitic - ma il croato potrebbe andare al PSG : La sessione estiva di calciomercato si avvia al tramonto, infatti il due settembre scatteranno le sirene della chiusura. L’imminente scadenza avrebbe dato una spinta ulteriore ai top club per cercare di chiudere i difficili affari ancora in itinere. La trattativa che starebbe capitalizzando l’attenzione della cronaca sportiva sarebbe quella di Neymar che, insoddisfatto della sua avventura al Paris Saint Germain, vorrebbe cambiare aria. Il ...

Emre Can Juventus - sarà addio : ecco il reale motivo : Emre CAN Juventus- Resta vivo il capitolo cessioni in casa Juventus con bianconeri pronti a concretizzare alcuni esuberi per far cassa e tentare l’affondo per Mauro Icardi. Come anticipato in mattinata, la possibile cessione di Dybala potrebbe ribaltare totalmente gli ultimi giorni di mercato dei bianconeri. Non solo Dybala, Paratici potrebbe far cassa con la […] More

Giordano (CdS) : 'Emre Can è in uscita dalla Juventus e potrebbe approdare al Napoli' : La seconda giornata di Serie A sarà caratterizzata da due big match: il derby di Roma e soprattutto Juventus-Napoli, che si disputerà sabato 31 agosto alle ore 20:45 all'Allianz Stadium'. A tenere banco però in questi giorni è il calciomercato, che si chiuderà il 2 settembre. La Juventus è impegnata soprattutto nelle cessioni, per alleggerire la rosa bianconera, ma anche per sistemare il bilancio provato da investimenti pesanti come l'acquisto ...