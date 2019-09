Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 4 settembre 2019) È stata un’estate un po’ tormentata per Arekche lo ha visto prima protagonista di numerose voci di mercato e poi infortunato e quindi fuori dal gioco. Arek non è ancora riuscito a giocare la su prima gara in questa stagione e non è ancora tornato ad allenarsi col gruppo. Per adessoè in Polonia dove sta seguendo una tabella personalizzata per smaltire il problema rimediato nel corso della tournée negli States che gli ha fatto saltare le trasferte con la Fiorentina e la Juve. Allo stato non è ancora possibile valutarne le chance di recupero in vista della prima di Champions con il Liverpool, però considerando il tempo trascorso ai box è quasi scontata la sua assenza con la Samp” L'articoloinper lailNapolista.

tuttonapoli : CorSport - Llorente può già debuttare con la Samp: ipotesi esordio dal 1' con Milik ancora out - napolista : CorSport: #Milik in dubbio anche per la #Sampdoria L’attaccante del Napoli è ancora in Polonia dove segue una tabe… - napolista : CorSport: #Llorente, possibile esordio contro la #Samp Ieri primo allenamento dello spagnolo nel gruppo. Buona la… -