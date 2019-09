Concorsi per avvocati e assistenti sociali | invio cv entro settembre

Concorsi funzionari esperti : 499 posizioni con candidature entro settembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha divulgato ulteriori bandi di concorso pubblico, a nome di alcune Regioni italiane al fine di assumere un totale di 499 unità di personale con il ruolo di funzionari esperti da dislocare presso i vari uffici delle giunte regionali. Bandi di concorso a settembre La Regione Emilia Romagna ha bandito 6 procedimenti di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 447 posti di ...

Concorsi Pubblici per Psicologi a Enna e Siena : tutti i bandi con scadenza settembre : Oggi concentreremo la nostra attenzione sui Concorsi Pubblici attualmente attivi per Psicologi. Dopo avervi illustrato, nell'articolo precedente, quali erano i bandi presenti per gli Assistenti Sociali, ora vedremo insieme quali sono i requisiti per poter accedere a tali Concorsi Pubblici. Consigliamo ovviamente di scaricare sempre il bando completo dal sito dell'Ente che ha indetto il concorso, e di leggerlo attentamente in modo tale da inviare ...

Concorsi personale amministrativo in Emilia e Trentino : inoltro domande entro settembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso diversi bandi di concorso pubblico, per conto di due Comuni d'Italia e del Commissariato del Governo per l'assunzione di personale amministrativo nel settore economico, finanziario, tributario, statistico, demografico, attuariale, contabile, giuridico e sociologico, presso le sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale. Bandi di Concorso a settembre Il comune di Modena (Emilia ...

Concorsi Croce Rossa Italiana e Istituto Superiore di Sanità : domande entro settembre : Attualmente, la Croce Rossa Italiana e l'Istituto Superiore di Sanità hanno proclamato alcuni bandi di concorso pubblico, per l'inserimento di nuove figure competenti con il compito di medico e di collaboratore tecnico enti di ricerca, da dislocare nei propri organismi situati sul territorio nazionale. Posizioni aperte a settembre La Cri ha aperto una graduatoria valida per 12-18 mesi rivolta a profili competenti in funzione di medico ...

Concorsi educatori e operatori OEPA : inoltro domande a settembre : La Gazzetta Ufficiale ha diramato un bando di concorso pubblico per l'immissione, mediante una graduatoria, di personale professionale con il mandato di educatore-educatrice asilo nido. Oltre a ciò, il motore di ricerca del lavoro per l'Italia CareerJet ha pubblicato a nome della società italiana di Soluzioni HR Articolo 1 un'offerta lavorativa rivolta a risorse in qualità di operatori O.E.P.A in grado di svolgere assistenza educativa ...

Concorsi assistenti sociali e operatori socio sanitari : invio cv a settembre : La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ha diffuso due bandi di concorso pubblico, a nome del Comune di Marcheno e dell'Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani di Treviso per il conferimento di vari posti di lavoro destinati a figure qualificate con l'incarico di istruttore direttivo assistente sociale e operatore socio sanitario Oss, da dislocare presso le aree collocate sul territorio nazionale.. Bando di Concorso a ...

La crisi di governo potrebbe far saltare i Concorsi per i precari della scuola : La crisi di governo potrebbe avere ripercussioni importanti per la scuola. A partire dal possibile rinvio dei concorsi, previsti nel decreto legge approvato “salvo intese” dal Consiglio dei ministri lo scorso 6 agosto. Nel dl sono previsti un concorso straordinario per gli insegnanti precari con 36 mesi di anzianità professionale e i Percorsi abilitanti speciali (Pas) che avrebbero permesso ad altri docenti di essere abilitati ...

Concorsi pubblici - il futuro incerto (e forse amaro) per migliaia di idonei : In Italia ci sono ancora più di tremila vincitori di Concorsi pubblici che aspettano di essere assunti e oltre 86mila idonei...

Concorsi Puglia - in arrivo 4500 assunzioni per Infermieri - Oss e Medici : Annunciate sul sito della Regione 4500 nuove assunzioni di Infermieri, Oss e Medici nelle Aziende Sanitarie Locali, anche tramite Concorsi Puglia. In questo articolo riporteremo in sintesi i focus dell’incontro del 6 Agosto per la definizione del programma assunzionale regionale. Le novità sui Concorsi Pubblici Concorsi Puglia: il piano assunzionale Nell’incontro tenutosi il 6 agosto tra il Presidente della Regione Puglia, Michele ...

La Regione Sicilia sblocca le assunzioni : Concorsi nel Corpo forestale e per laureati : Tra l’atteso bando di concorso del Corpo forestale della Sicilia e per altre numerose figure professionali si sbloccano le assunzioni in Sicilia. La Regione Siciliana assumerà tanti laureati e diplomati in vista dei tanti pensionamenti dovuti a quota 100. Lo ha confermato Nello Musumeci, il presidente della Regione, nel corso di una intervista al quotidiano La Sicilia. «Punteremo solo ad acquisire quelle professionalità che mancano – ha detto ...

Concorsi Arpa e Asl : 202 posizioni aperte - ancora non è nota la data di scadenza : Attualmente, l'Agenzia Regionale Protezione dell'Ambiente-Arpa e l'Azienda Sanitaria Locale hanno indetto due bandi di concorso pubblico, per il conferimento di 202 unità di personale professionale da collocare mediante le proprie strutture pubbliche. Bando di concorso Arpa, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 18 posti in qualità di collaboratore tecnico ...

Concorsi Regione Campania : 650 posti nei centri per l'impiego e 2175 nell'amministrazione : Si sta per presentare una nuova opportunità lavorativa per coloro che cercano lavoro nella Regione Campania. Infatti, mentre sono in corso di preparazione le prove pre-selettive per il maxi concorso già bandito, il presidente della Regione ha annunciato in un video su Facebook l'arrivo di una nuova procedura. Stiamo parlando di un nuovo concorso che permetterà a 650 persone di lavorare stabilmente nei centri per l'impiego, in quanto stabiliranno ...

Concorsi pubblici : categorie professionali per l’impiego negli Enti Pubblici : Nel pubblico impiego le categorie professionali stanno ad indicare l’inquadramento, le mansioni e la retribuzione di ogni lavoratore assunto con Concorsi Pubblici. Sono l’equivalente dei livelli per il settore privato e vengono definite con le prime lettere dell’alfabeto: A, B, C e D. In questo articolo riportiamo in sintesi la descrizione di ogni categoria, facendo riferimento anche ai profili e alle aree di attività negli ...

Concorsi pubblici - Ministero dell'Ambiente : al via bando per 251 funzionari in vari ambiti : Una nuova opportunità di lavoro si presenta per i laureati che aspirano a diventare dipendenti a tempo indeterminato del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Mattm). Infatti la Gazzetta Ufficiale num. 63 ha pubblicato, lo scorso 9 agosto, un bando di concorso nella serie speciale per reclutare 251 persone da assumere presso il Mattm. In particolare i 251 candidati che riusciranno a superare le prove saranno assunti a ...