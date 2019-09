Cms Anche #Chiaramonte #Gulfi (RG) è stato colpito dal violento #Temporale, si segnala anche qualche ...

Finalista di Miss Italia insultata per il colore della pelle : «Non rappresenti i canoni di bellezza italiana» : «Tu non rappresenti i canoni di bellezza Italiana, non meriti di partecipare a Miss Italia!». È quanto hanno scritto gli haters a Sevmi Tharuka Fernando, 20 anni, padovana e Finalista di Miss Italia. La giovane è stata vittima di attacchi sui social per il colore della pelle. La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e ...

Sassoli benedice il governo giallorosso : "Emarginato nemico dell'Ue" : Federico Garau Intervistato da "Repubblica", il neo presidente del parlamento europeo si dice entusista del Conte bis: "Il ritorno dell'Italia a un ruolo da protagonista spiana il campo affinché la nuova legislatura delle istituzioni Ue sia pienamente europeista" Anche il neo eletto presidente del parlamento europeo David Sassoli (Pd) acclama l'inciucio giallorosso e si dichiara entusiasta per la nascita del governo Conte ...

Guido Crosetto corrosivo contro i nuovi ministri : "C'è un perché scaramantico" : Guido Crosetto non risparmia nessuno. Al coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia - come a tanti - i nomi finiti ai ministeri nel nuovo governo non piacciono proprio. "Speranza, che è sempre l'ultima a morire, alla Sanità, ha un suo perché scaramantico che apprezzo". Crosetto fa riferimento a Rob

Governo : don Cosimo Scordato - 'Salvini ha alimentato paura nei confronti dei migranti' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "A Salvini bisogna riconoscere una grande capacità comunicativa. E' entrato in contatto col popolo ma con i suoi discorsi ha alimentato un sentimento di paura nei confronti dei migranti, atteggiamenti razzisti, nazionalismi. Sono sollevato dal fatto che non faccia più p

Governo : don Cosimo Scordato - 'M5S-Pd più omogenei - stop accanimento Ong' (2) : (AdnKronos) - E sempre don Cosimo Scordato aggiunge: "Dobbiamo trasformare i problemi in opportunità, è questo il compito della politica". In Italia come in Europa. "Dobbiamo capire - prosegue - che l'arrivo di queste persone via mare non è un episodio ma uno spostamento epocale e l'Europa non deve

Governo : don Cosimo Scordato - 'M5S-Pd più omogenei - stop accanimento Ong' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Sono contento". A parlare con l'Adnkronos è don Cosimo Scordato, che dalla Chiesa San Francesco Saverio all'Albergheria di Palermo saluta con favoro il neonato Governo giallo-rosso. Da sempre in prima linea accanto ai più deboli e alle persone in difficoltà, il rettore

Governo : Orlando - 'Bene Ministero Sud - attenzione al Mezzogiorno ed Enti Locali' : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - "Finalmente dopo 14 mesi di tentativi di far prevalere nel nostro paese una cultura dell’intolleranza, della paura e dell’odio, l’Italia ha un nuovo Governo che dovrà certamente esprimere discontinuità nei riguardi della precedente esperienza condizionata dalla cultura

Ventinove punti : il programma del governo giallo-rosso : Sono 29 i punti del programma del nascente governo giallo-rosso, sostenuto da Movimento 5 stelle e Partito democratico. Si va dalle clausole di salvaguardia Iva alla riforma dell’Irpef per tagliare le tasse, dal salario minimo a un green new deal e anche un no alle trivelle. C’è poi la riduzione die parlamentari collegata a una revisione della legge elettorale. Tra gli altri punti anche una legge sul conflitto ...

Chi è Paola De Micheli - il ministro delle Infrastrutture del nuovo governo M5s-Pd : Paola De Micheli è il prossimo ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Conte 2. La vicesegretaria del Pd prende il posto di Danilo Toninelli: in passato ha già ricoperto ruoli di governo ed è stata commissario per la ricostruzione post-terremoto dei territori colpiti dal sisma del Centro Italia.Continua a leggere

Chi è Lorenzo Fioramonti - il ministro dell’Istruzione del governo Conte 2 : Lorenzo Fioramonti, in quota Cinque Stelle, già viceministro con delega sull’accademia, è a guida del ministero di Viale Trastevere. "Dobbiamo risolvere una serie di emergenze altrimenti non riusciamo a costruire l'alternativa. Perché le emergenze soffocano questo paese da 30 anni", ha detto in un'intervista.Continua a leggere

Elisa Isoardi : niente ufficialità su Ballando con le stelle 2020 : Elisa Isoardi chiarisce: “Ballando con le stelle? Non è ancora ufficiale, ma…” Tra pochi giorni inizierà la stagione televisiva e finalmente i telespettatori potranno lasciarsi alle spalle la moria regnante sia in Rai sia in Mediaset. Tra i tanti programmi che torneranno a far compagnia al pubblico ci sarà anche La prova del cuoco la cui precedente edizione non è stato uno scoglio facile da superare per Elisa Isoardi, ...

Milano Heart Week : dal 21 al 29 settembre - una settimana di eventi per imparare a conoscere il proprio cuore : In collaborazione con il Comune di Milano, il Centro Cardiologico Monzino promuove dal 21 al 29 settembre la Milano Heart Week: una settimana di eventi aperti a tutti, per imparare a conoscere il proprio cuore, proteggerlo e sentirsi in forma. L’iniziativa, unica in Italia, nasce nell’ambito della Giornata Mondiale per il cuore, promossa dalla World Heart Federation, che si celebra l’ultima domenica di settembre per sensibilizzare le persone sul ...

Lega Serie A - incontro con Mediapro il 16 e il 17 settembre : Il Consiglio di Lega si dovrebbe tenere il 23 settembre dopo l’incontro che i massimi vertici della Serie A, il presidente Gaetano Miccichè e l’ad Luigi De Siervo, avranno con Mediapro. L’incontro, che era programmato per il 2 settembre a Barcellona, ed era stato annullato a causa dei problemi Legati alla cancellazione di voli per maltempo, è previsto, a quanto apprende l’Adnkronos, per il 16 e 17 settembre, sempre ...