Spagna | il ct Moreno non ha dubbi | “se Luis Enrique volesse tornare | farei subito un

Fonte : sportfair

(Di martedì 3 settembre 2019) L’attuale ct della selezione spagnola ha sottolineato come lascerebbeil suo incarico sedecidesse diHa ereditato la panchina delladopo la rinuncia di, costretto ad abbandonare il proprio incarico per la malattia della figlia Xana, deceduta poi all’età di 9 anni giovedì scorso. AFP/LaPresse Robertha però ammesso di essere pronto a lasciare il ruolo di ct nel caso in cui l’ex Barcellona, tornando così a fargli da assistente: “è prima di tutto un amico e, se un giornoad allenare la, sarei felice di fare un passo indietro e dia lavorare con lui” le parole diin conferenza stampa in vista della sfida contro la Romania. “E’ stata una settimana difficile, cercheremo di dare una piccola gioia in un brutto momento. ...

Sport_Mediaset : #Spagna, #Moreno: 'Pronto a fare un passo indietro se #LuisEnrique volesse tornare'. > - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli Moreno (ct Spagna) su Fabian Ruiz: 'Non mettiamogli pressione' - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #Spagna, #Moreno: 'Pronto a fare un passo indietro se #LuisEnrique volesse tornare'. > -