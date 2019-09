Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) “Lesulle decisioni arbitralidel nostro mondo, ma è importante che non sfocino in qualcosa che va oltre.sempre la massima correttezza“. Queste le parole del designatore degli arbitri di Serie A Nicolaal termine dell‘incontro con i calciatori della nazionale azzurra. “Le nuove regole servono a far sì che i giocatori e gli arbitri abbiano un rapporto migliore – ha aggiuntoai microfoni di Rai Sport – Il fallo di mano? Il movimento del difensore deve essere dinamico e naturale: in questi casi il tocco di mano è permesso. Ma il discorso è diverso se si aumenta il volume del corpo allargando le braccia”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolo: “Le...

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? #Sensi: “Nel calcio non conta il fisico, ma la tecnica”. #Azzurri a lezione da Nicola Rizzoli L'ar… - capuanogio : ?? Linea dura di #Rizzoli che fermerà #Massa e #Valeri fino a dopo la sosta. Sul rigore di #Mertens il designatore… - CalcioWeb : #Rizzoli: 'Le polemiche fanno parte del gioco, ma serve correttezza'. Precisazioni sul fallo di mano -