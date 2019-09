L' offensiva dei taxi del mare delle Ong | sette navi in mare per i salvataggi

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 3 settembre 2019) Fausto Biloslavo Nel weekend l'ammiraglio Marzano era a Tripoli per un vertice sulle partenze. Ma con il nuovo esecutivo l'aria sta cambiando Nuovo governo giallo rosso alle porte? IdelOng rispuntano come per magia almeno con. Il boom coincide con una vista ad alto livello della Marina militare a Tripoli per conferl'appoggio al contrasto all'immigrazione clandestina. Il comandante in capo della squadra navale, l'ammiraglio Donato Marzano, era a Tripoli sabato e domenica per incontrare i vertici libici della Marina e Guardia costiera, che hanno confermato le dure accuse alle Ong. Se nel nuovo governo entrasse anche l'estrema sinistra la prima richiesta sarà quella di troncare la collaborazione con Tripoli in questo scampo. Nelle ultime settimane la flottigliaOng ha scatenato un'navale in piena regola per sfruttare l'ultimo ...

